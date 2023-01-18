Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что установленный потолок госдолга в $31,4 трлн будет достигнут 19 января. Она призвала конгрессменов действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств США. В противном случае это создаст угрозу для страны и ее финансовой системы. Как одна из крупнейших экономик мира смогла накопить долг на рекордную сумму и есть ли альтернатива очередному повышению лимита, TRT на русском узнал у экспертов.

Час расплаты

США тратят больше, чем имеют и поэтому берут в долг. Займы идут через Министерство финансов путем выпуска облигаций, которые считаются одними из самых надежных и ценных бумаг в мире. Но еще в 1939 году Конгресс установил лимит, сколько долга может накопить правительство. Это и есть потолок госдолга, выше которого подниматься нельзя.

Когда правительству нужны деньги, то конгрессмены должны вновь проголосовать за повышение этого предела. И в зависимости от итогов Минфин может действовать следующим образом: увеличить лимит или приостановить его действие. Так, последний раз решение о приостановке на два года было принято в 2019-м.

В октябре 2021-го американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка на $480 млрд, до $28,9 трлн. А затем в декабре вновь поднял его еще на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Последнее повышение в Конгрессе прошло с трудом: в Палате представителей с результатом 221 «за» и 209 «против», в сенате — 50 «за» и 49 «против».

Нередко вопрос повышения этого предела политики используют, чтобы выразить протест по другим вопросам. На этот раз республиканцы требуют сократить бюджет в обмен на поднятие потолка финансовых заимствований со стороны правительства США, в то время как демократы выступают против любых бюджетных сокращений.

«Процедура обычно сводится к политической игре и дебатам партий, в рамках которых партия с меньшинством в текущей конфигурации Конгресса требует определенных уступок для принятия данного решения», — говорит TRT на русском аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов.

Он напомнил, что однажды такого рода дебаты уже подводили США к опасной близости к дефолту: в 2011 году для решения оставалось всего 2 дня, на фоне чего рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг США с самого высокого уровня «ААА» до «АА».

По словам Йеллен, если не предпринять срочных шагов сейчас, «невыполнение обязательств правительством нанесет непоправимый ущерб государству» и пострадают не только «экономика США, благополучие всех американцев, но и международная финансовая стабильность».

Чтобы избежать этого, американский Минфин может приостановить отчисления в пенсионные и социальные фонды и использовать накопленные резервы. По оценке Йеллен, этих мер хватит до начала июня. Если и к этому моменту Конгресс не придет к консенсусу, то Минфин лишится возможности привлекать новые займы, а денег может не хватить для бесперебойного финансирования регулярных расходов и процентных платежей по долгу.

«Если страна не сможет платить по обязательствам, то произойдет вынужденный отказ от финансирования госрасходов, обвал денежного рынка, рецессия и падение доверия к доллару со стороны международного финансового сообщества, — поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Причины без последствий

Накопление долга продолжается за счет процентов по нему из-за специфики эмиссионной модели, которая базируется на механизме кредитной эмиссии, отмечает в комментарии TRT на русском Шатов. Во время пандемии именно дешевые деньги стали основным способом поддержать экономику, с ее начала госдолг США увеличился более чем на $4 трлн.

«МВФ поощрял страны к росту расходов, чтобы спасти мировую экономику от более глубокого падения. ФРС покупал активы, включая облигации с низким уровнем надежности. В текущих обстоятельствах финансирование бюджетного дефицита вновь будет происходить за счет монетарной накачки, несмотря на опасения всплеска инфляции, поскольку эффективных немонетарных методов в арсенале ФРС нет. В текущем году США планирует потратить на $1,2 млрд больше, чем позволяют доходы бюджета, что примерно соответствует 5% ВВП», — считает эксперт.

Рост госдолга США в условиях постоянного бюджетного дефицита — реальность, в которой страна живет последние 40 лет, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В 2017 году госдолг составлял 20 трлн долларов, и с тех пор ежегодно увеличивался на 2-4 трлн. В настоящее время его размер растет на 2 млн долларов каждую минуту.

«Вопрос о повышении потолка на законодательном уровне встает ежегодно: его стабильно повышают, и США продолжают существовать за счет наращивания госдолга, который не в состоянии оплатить никому и никогда. Ведь Штаты могут всегда напечатать главную валюту мира — доллар. Поэтому никаких трагедий не происходит, и дефолт США традиционно откладывается на неопределенное время», — говорит TRT на русском аналитик.

При невозможности проводить выплаты по государственному долгу в США наступит дефолт государства, но он будет нести лишь формальный характер, также убежден Герасимов: «Заимствования американского государства проводятся в американском долларе, и бывший председатель ФРС Алан Гринспен неоднократно заявлял, что фактический дефолт американского государства невозможен, поскольку оно всегда может просто «напечатать» новые доллары для выплат по своему долгу. Основная масса долга также приходится на внутренний рынок США, а не на долг перед другими странами».

В случае, если у американского Минфина закончатся денежные средства, также вероятна приостановка работы части государственных органов ввиду невозможности формирования нового бюджета, продолжает аналитик. Такого рода сбои в работе американских правительственных органов уже происходили при президенте Дональде Трампе, но по другой причине — когда тот требовал включения в бюджет средств на строительство стены с Мексикой и не одобрял его принятие.

Эксперты сошлись во мнении, что альтернативы повышению потолка пока не существует. В противном случае Белый дом будет вынужден признать, что не может заплатить по долгам, а это равносильно признанию, что финансовая американская и мировая система несостоятельны. Это погрузит глобальную экономическую систему в хаос, а США будут объявлены виновниками мирового кризиса, аналогов которому в истории нет.