Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне провели анализ потенциала украинской армии. По их словам, для организации полномасштабного наступления Киеву нужно получить от Запада около 100 танков. Эту оценку поддержал также Фил Осборн, бывший начальник военной разведки Великобритании.

Также отмечается, что многое будет зависеть от надлежащей подготовки военных кадров, должного обеспечения комплектующими к технике и проработанности военного плана Украины на весну 2023 года. При этом украинским военным может потребоваться от трех до шести недель, чтобы получить базовые навыки использования немецких танков Leopard 2 и британских Challenger 2.

По данным IISS, сейчас в распоряжении НАТО находится чуть больше 2300 одних только танков Leopard 2. Несмотря на то, что далеко не все из них сейчас на ходу, необходимого резерва достаточно, чтобы поставить Киеву около 100 единиц техники. При этом можно задействовать и другие модели танков. Однако ключевым остается вопрос, кто из западных стран все-таки действительно готов поставить танки Украине?

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 января 2023 года официально объявил о решении передать Украине из запасов британских вооруженных сил 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных гаубиц AS90 калибра 155-мм/39. Заявлено, что эскадрон (рота) из 14 танков Challenger 2 будет отправлен в Украину в течение нескольких недель и что уже в ближайшие дни Великобритания начнет обучение ВСУ использованию танков и артиллерийских орудий.

Российские власти раскритиковали это решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле его оценивают негативно. По его мнению, это не изменит, а затянет ход военных действий.

Лондон является последним из государств, объявивших о намерении поставлять танки Украине. Вероятно, заявление Великобритании усилит давление на Германию, чтобы она разрешила экспорт танков немецкого производства украинским властям. На текущий момент несколько европейских стран ожидают одобрения соответствующих реэкспортных поставок со стороны Берлина.

Польша

11 января 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна приняла решение направить в Украину танки Leopard в составе международной коалиции.

«В рамках формирования коалиции будет передана рота танков «Леопард», — сказал Дуда во время визита в город Львов на западе Украины. Под «ротой» подразумевается 14 машин, причем рассматривается вопрос о передаче танков Leopard 2А4 или А5.

При этом польский политик выступил за создание международной коалиции для поставки Украине тяжелого современного вооружения. Он также выразил уверенность, что давление партнеров по НАТО и общественности вынудит в итоге власти Германии согласиться на передачу Киеву танков Leopard. Формально Польша должна получить разрешение от ФРГ на отправку техники украинской стороне, поскольку танки Leopard были произведены в Германии.

Финляндия

6 января председатель комитета по обороне парламента Финляндии Антти Хакканен заявил, что его страна должна предоставить Украине танки Leopard 2, если их начнут передавать украинским ВС другие европейские государства.

«Если Европа начнет давать танки Украине, то должна быть задействована и Финляндия. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как приграничной страны с Россией», — сказал Хакканен. В настоящий момент в распоряжении Финляндия находится 139 танков Leopard 2A4 и 100 Leopard 2A6NL.

США

5 января американское издание Politico сообщило о предстоящих поставках Украине в качестве американской военной помощи боевых машин пехоты М2 Bradley и зенитных управляемых ракет Sea Sparrow. Ссылаясь на источники среди властей США, авторы отмечают, что этот шаг стал частью постепенного движения США к поставке Украине танков М1 Abrams.

Белый дом объявил о поставке Киеву М2 Bradley в том момент, когда Германия заявила о намерении отправить в Украину боевые машины пехоты Marder. Эти объявления были сделаны на следующий день после того, как Франция заявила об поставках украинской стороне своих боевых бронированных машин AMX-10RC.

Авторы статьи подчеркивают, что решение отправить современные боевые машины пехоты в Украину может действительно открыть путь к поставкам более мощных американских танков.

Словения и советские танки

Формально европейские страны уже поставляли танки Украине в 2022 году. Однако речь шла исключительно о различных модификациях старых моделей, приведенных в СССР. До сих пор Украина в основном полагалась на советские варианты Т-72.

Так, еще в сентябре 2022 года Берлин договорился с Любляной, что Словения отправит в Украину 28 танков М-55S с хранения в обмен на поставку немецкой стороной автомобильной техники. М-55S - модернизированные в Словении с израильской помощью в 1990-е советские танки Т-55. СМИ Словении сообщили о передачи техники украинской стороне в конце октября 2022 года.

При этом наиболее крупные страны континентальной Европы все еще не определились по вопросу отправки танков Украине. Германия до сих пор сопротивлялась такому решению, заявляя, что танки могут быть предоставлены Киеву только в том случае, если будет достигнуто единство позиций среди основных союзников, включая США.

Другой ключевой игрок Франция пока не делала никаких официальных заявлений по вопросу, готова ли она предоставить Украине свои танки Leclerc.