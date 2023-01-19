Французские профсоюзы объявили 19 января днем общенациональной забастовки против пенсионной реформы Эммануэля Макрона. По всей стране остановились поезда, закрылись школы, многие предприятия прекратили работу в знак протеста против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Об этом пишет TRT World.

Общенациональный день забастовок и протестов станет серьезным испытанием для президента Макрона и для самих профсоюзов, уточняет канал.

Опросы общественного мнения показывают, что французские избиратели в подавляющем большинстве отвергают реформу. По мнению правительства страны, повышение возраста жизненно важно для обеспечения дальнейшего функционирования пенсионной системы — иначе она просто рухнет, констатирует TRT.

Задача профсоюзов, которые уже не так сильны, как раньше — превратить общее недовольство реформой и растущими ценами в массовый социальный протест, который в конечном итоге заставит правительство отказаться от повышения пенсионного возраста.

«Инфляция, условия труда, пенсионный возраст… (людям) все это надоело, и поэтому мы думаем, что многие присоединятся к нам», — цитирует TRT слова Симоны Лежандр, члена профсоюза CFE-CGC, представляющего «‎белых воротничков»‎.

Для Макрона на карту поставлены его реформистские убеждения как внутри страны, так и в отношениях с коллегами из ЕС, а также контроль над государственными расходами, отмечает канал.

Жизнеспособность пенсионной системы

По оценкам Министерства труда Франции, повышение пенсионного возраста на два года и сокращение периода выплат принесет дополнительные $19,1 млрд ежегодных пенсионных взносов — это позволит системе выйти на безубыточность к 2027 году.

Профсоюзы утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность системы.

Представитель правительства Оливер Веран заверил, что кабинет «спокоен и решителен» в преддверии забастовки, и призвал рабочих не парализовать страну.

Профсоюзы назвали этот день отправной точкой, за которой последуют новые забастовки и протесты.

«Чего никто не может знать, и даже профсоюзы не знают — так это то, достаточно ли сердиты французы, чтобы заблокировать страну», — заявил профессор наук Po Бруно Палье.

Как поясняет TRT World, реформа еще должна пройти слушания в парламенте — партия Макрона потеряла там абсолютное большинство, однако президент надеется добиться принятия реформы при поддержке консерваторов.

«Нет 64»

Забастовка привела к серьезным проблемам в работе общественного транспорта.

По словам железнодорожного оператора SNCF, работать 19 января будет только одна из трех высокоскоростных линий TGV. При этом почти не будут курсировать ни местные, ни региональные поезда.

Каждый 7-й из 10 учителей начальной школы заявил, что будет бастовать. Рабочие нефтеперерабатывающего завода Total Energies в Дюнкерке заявили, что присоединятся к акции — потому в день забастовки завод не будет поставлять нефтепродукты.

«В этой реформе нет ничего хорошего», — сказала преподавательница Розенн Крос из южно-французского города Канны. Она и другие учителя пришли на митинг с плакатами «Нет 64».

Крупнейший французский профсоюз CGT пригрозил отключить подачу электроэнергии законодателям и миллиардерам. Глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что на улицы Франции выйдут 10 тыс. полицейских, чтобы не допустить волну насилия.

«Я не знаю, соберут ли демонстрации много людей, но мы ведем подготовку, [19 января] более 10 тыс. полицейских, в том числе 3,5 тыс. в Париже, будут обеспечивать безопасность», — пообещал министр.

Макрон и несколько его министров в этот день отправились в Барселону на встречу с испанским правительством, уточняет TRT World.