Турция намерена продлить высокоскоростную железнодорожную линию между Стамбулом и Анкарой до двух главных аэропортов мегаполиса, отметил министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, проект, который свяжет аэропорт Сабиха Гёкчен на анатолийской стороне с новым аэропортом Стамбула на европейской стороне города, близится к стадии тендера.

«В то время, когда экономика так сильно сокращается, Турция продолжает увеличивать свои инвестиции. Конечно, для этого требуется сильная воля и сильный лидер. Эти инвестиции осуществляются под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и рост Турции будет продолжаться быстрыми темпами», — уточнил министр.

Предполагается, что линия высокоскоростного поезда Анкара-Стамбул пройдет через район Гебзе на северо-западе провинции Коджаэли, пересечет мост Султана Селима Явуза через Стамбульский пролив, затем завернет в аэропорт Сабиха Гёкчен и в конце концов достигнет нового аэропорта Стамбула.

Караисмаилоглу не предоставил никаких подробностей о сроках проведения тендера на проект.

Эта линия обещает дополнить и без того обширную транспортную сеть Стамбула и еще больше повысит мобильность пассажиров и грузов, отметил министр.

Помимо этого, власти Турции планируют запустить 34 км ветку метро из района Кягытхане до нового аэропорта Стамбула. Она пройдет через районы Эйюп Султан и Арнавуткёй.

Линия будет состоять из восьми станций. Пассажиропоток, как ожидается, превысит 800 тыс. пассажиров в день. Открытие ветки планируется уже 22 января, на церемонии будет присутствовать президент Эрдоган, уточняет Anadolu.

«Мы находимся в постоянном контакте с управлением нового аэропорта Стамбула. Наша обязанность как министерства — увеличить количество пассажиров здесь и развивать это место. В прошлом году аэропорт принял 65 млн пассажиров. Я надеюсь, что в этом году пассажиропоток превысит 70 млн человек. Это центр, который соединяет Турцию с миром», — подчеркнул Караисмаилоглу.

В метро будет отечественная система сигнализации

Адиль Караисмаилоглу подчеркнул, что новая ветка метро Kağıthane-Istanbul Airport во многих отношениях станет особой, поскольку на ней впервые будет использована система сигнализации, разработанная в Турции.

«Системы предупреждения были бизнесом, который монополизировали 5-6 компаний в мире. Это большие затраты, и бесконечные работы... И когда появилась дополнительная потребность, мы столкнулись с тем, что они устанавливали произвольные поборы. Потому в работе новой ветки будет задействована национальная сигнализация, разработанная в сотрудничестве с компанией ASELSAN. Отныне мы будем использовать ее на всех линиях метро»‎, — заверил министр.

По его оценке, новая ветка будет иметь протяженность 34 км, что делает ее одной из самых протяженных в мире.

«Это единственная ветка, ​​которая работает с одной тоннелепроходческой машиной. Я надеюсь, что она будет обслуживать лучший в мире аэропорт и станет самой быстрой в Турции», — добавил Караисмаилоглу.

В ближайшее время новая ветка будет интегрирована в линию Меджидиекёй — Махмут Бей, что позволит связать новый аэропорт практически со всеми важнейшими транспортными узлами Стамбула.

«Благодаря интеграции можно будет добраться до аэропорта Стамбула напрямую, безопасно, быстро и экономично со всеми железнодорожными системами», — отметил министр.

Сабиха Гёкчен получит вторую полосу в мае

Министр Караисмаилоглу также анонсировал, что строительные работы на второй взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сабиха Гёкчен, как ожидается, в ближайшее время завершатся.

«‎‎Мы нацелились закончить проект в начале мая, наша работа в этом направлении продолжается. В мае [этого года] мы закончим вторую взлетно-посадочную полосу»‎, — резюмировал министр.

Сейчас новый аэропорт Стамбула может обслуживать 90 млн пассажиров в год. Это высокий показатель, но это ничто по сравнению с его потенциальной способностью обслуживать 200 млн пассажиров после завершения всех этапов — что сделает его крупнейшим в мире. Ожидается, что все четыре этапа строительства и расширения аэропорта, включая шесть взлетно-посадочных полос, будут завершены к 2028 году, отмечает TRT Haber.

Согласно отчету Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), аэропорт Стамбула был назван самым загруженным аэропортом Европы в 2022 году — в среднем в сутки он обслуживал 1156 рейсов.

Согласно данным Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ), количество пассажиров, обслуженных в аэропортах Стамбула и Сабиха Гёкчен, в 2022 году выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно за год аэропорты приняли 95 млн человек.

Количество рейсов, выполняемых на двух объектах, увеличилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и достигло отметки в 654 тыс.

Новый аэропорт Стамбула в 2022 году обслужил 64,5 млн человек — это на 73% больше, чем в 2021 году. Количество пассажиров аэропорта Сабиха Гёкчен выросло до 30,8 млн в 2022 году — по сравнению с 24,9 млн в 2021 году.