17 января в заброшенном западногерманском городке Лутцерат снова возобновились протесты экологических активистов и демонстрантов практически из всех демографических групп. Они выступают против разрушения населенного пункта Лутцерат для расширения угольного карьера Гарцвайлер.

Лутцерат сегодня — центр, вокруг которого в Германии ведутся климатические дебаты, причем вопрос не ограничивается локальной повесткой. Проблема вызвала широкий резонанс в ФРГ, привлекла международное внимание и поэтому заставила присоединиться к экологам неравнодушных граждан.

Последний в истории

Власти Германии официально заявляли о намерении полностью отказаться от использования угля к 2030 году. Однако их реальные действия в 2022 году и начале 2023 года вызвали вопросы у экологов, насколько власти ФРГ придерживаются этой программы не на словах, а в документах. Наращивание использования угля, которое наблюдается в стране, по мнению многих, напрямую противоречит заявленным планам правительства по переходу на экологические технологии.

В районе Лутцерата ежегодно добывается 25 млн тонн лигнита — одной из самых низкокачественных разновидностей бурого угля с большим содержанием воды.

Городком, который из-за размаха добычи уже покинули жители, владеет энергетическая компания RWE. В фирме утверждают, что окончательно снести дома необходимо как можно быстрее, потому что уголь, залегающий под этим бывшим населенным пунктом, необходим Германии уже этой зимой. Лутцерат станет последним населенным пунктом в истории, который будет снесен для добычи угля на месторождении Гарцвайлер, обещают федеральные власти в Берлине, однако им не верят: 14 января в Лутцерате прошла масштабная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 15 тыс. человек. При этом организаторы считают, что власти ФРГ намеренно занижают число участников. По их словам, количество протестующих на акции достигало 35 тыс. человек. Реакция властей и неубедительные заявления стали причиной второй волны, которая началась 17 января и продолжается до сих пор.

Звездная протестующая

Среди задержанных немецкими властями накануне в Лутцерате оказалась известная климатическая активистка Грета Тунберг. Она присоединилась к протестующим еще на прошлой неделе. Полиция уточнила, что Тунберг не была арестована, а позже сообщила, что ее отпустили после проверки документов. Подобная манипуляция не убедила немцев: кадры задержания Греты Тунберг облетели все информагентства мира. На них было видно, что полицейские хорошо знали, кого именно они уносят с места протестов, отделив от группы митингующих.

Полиция начала активно и жестко очищать район от протестующих в середине прошлой недели. На выходных правоохранители заявили, что они «удалили с территории» немецкого городка почти всех активистов. В реальности из Лутцерата убрали около 300 экологов: активистов вытаскивали из заброшенных домов, снимали с деревьев. Два человека укрылись в шахте под городком, однако их также задержали. По словам медика из числа активистов, около 20 протестующих были ранены и доставлены в больницу.

Тем не менее, все эти действия властей не остановили, а лишь подогрели протестную волну.

Реинкарнация угляЭкологи убеждены, что расширение шахты приведет к огромным выбросам парниковых газов. Однако правительство Германии для внутренней аудитории пытается представить ситуацию как «дело, касающееся обеспечения энергетической безопасности страны» и связанное с сокращением поставок российского газа. Хотя официально Берлин в лице министра финансов Кристиана Линднеразаявляет, что якобы «Германия больше не зависит от импорта энергоносителей из России» и «полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру».

После ухудшения отношений с Россией не только Германия, но и несколько других европейских стран столкнулись с энергетическим кризисом. Это привело к росту спроса на уголь — один из самых дешевых и неэкологичных видов топлива. Так, Международное энергетическое агентство в своем годовом отчете, опубликованномв декабре прошло года, заявило, что глобальное потребление угля в 2022 году выросло на 1,2%. В результате использование ископаемого в мире впервые превысило 8 миллиардов тонн в год, затмив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году.

В отчете также упоминается, что Европа, на которую сильно повлияло резкое сокращение импорта природного газа, намерена на следующий год еще больше увеличить потребление угля. В авангарде — Германия: в сентябре 2022 года правительство ФРГ не только продлило срок службы трех атомных электростанций, но и возобновило работу пяти законсервированных электростанций, использующих бурый уголь. Мало того, Берлин решил отложить до 31 марта 2024 года принятое ранее решение о закрытии ряда других крупных электростанций, работающих на каменном угле. Согласно прежним планам, их предполагалось постепенно вывести из строя к 2023 году.

Простаивающие угольные электростанции будут полностью введены в эксплуатацию к 30 июня 2023 года, рапортуют региональные чиновники. По их словам, они смогут производить до 10 гигаватт электричества.

Таким образом, Германия не только оказалась в авангарде европейского возрождения угольной промышленности, но и спровоцировала нешуточную общественную реакцию — из-за расхождения между словами и делами кабинета Олафа Шольца. С точки зрения экологии, даже временное применение такого подхода может привести к необратимым последствиям не только для природы Германии, но и Европы в целом. С точки зрения политики последствия уже очевидны — помимо протестов рейтинг доверия канцлера Германии Олафа Шольца снизился на 24 процентных пункта за год и составляет рекордно низкие 33 процента, следует из данных опроса Therndbarometer. Показатели федерального правительства снизились на 22 процента за год.