Мали нарастила импорт боевой авиации из РФ: в январе африканская страна получила еще восемь боевых самолетов и два вертолета из России. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на данные корреспондентов AFP, присутствовавших на церемонии передачи техники в столице Бамако.

Агентство уточняет: новая поставка из РФ включает российские штурмовики Су-25, предназначенные для поддержки наземных войск, а также чешский учебно-боевой самолет Albatros L-39.

Мали также получила российский транспортный вертолет советской разработки Ми-8, который, помимо перевозки войск и техники, может быть оснащен вооружением для защиты наземных войск.

Официальные лица Мали не уточнили, сколько экземпляров различных типов боевых самолетов было поставлено в страну.

На церемонии передачи техники 19 января в Бамако присутствовали посол России в этой африканской стране Игорь Громыко и глава малийской хунты полковник Ассими Гойта.

Нынешний главнокомандующий ВВС Мали генерал Алу Бой Диарра приветствовал свежие поставки как последний этап «беспрецедентной» модернизации вооруженных сил страны.

Политический кризис в Мали

Это последняя из серии аналогичных российских поставок военной техники, предыдущие состоялись марте и августе 2022 года. Как ранее сообщало агентство «‎Анадолу»‎, в марте прошлого года Россия поставила Мали ударные вертолеты Ми-35М и современную систему воздушной радиолокации.

Российское государственное агентство «‎РИА Новости»‎ отмечает, что в ноябре 2021 года РФ передала Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.

Война в Мали началась в 2013 году и вызвала вмешательство Франции — это привело к вводу французского контингента и подписанию двух соглашений об обороне. Однако вмешательство Парижа вызвало протесты внутри страны и дало России возможность представить себя в качестве альтернативной силы, уточняет «‎Анадолу»‎.

В 2021 году руководство вооруженных сил Мали во главе с вице-президентом Ассими Гоитой арестовало президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и лишило их полномочий. Новые власти страны обязались провести новые выборы в 2022 году. Но в июле того года администрация Гойты заявила, что переход к демократии будет отложен еще на два года, в стране продлили военное положение.

В январе 2022 года региональное Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело санкции в отношении Мали, включая закрытие сухопутных и воздушных границ с другими странами блока, чтобы ускорить восстановление демократического правления.

После военного переворота отношения Бамако с Францией быстро охладели, и Россия вмешалась, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, пишет TRT World.

Многочисленные источники сообщают, что в конце 2021 года хунта начала вводить военизированные формирования из российской группы «‎Вагнер»‎, что вызвало критику со стороны нескольких государств. Хунта отвергла эти обвинения Парижа и других африканских стран, заявив, что просто восстанавливает давние связи с Россией и ее армией. Новое руководство Мали также заявляет, что в настоящее время ведет борьбу с боевиками, действующими в стране — этот факт многие военные эксперты ставят под сомнение, отмечает TRT.