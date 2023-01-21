Турция решительно осудила сожжение Корана датским ультраправым политиком Расмусом Палуданом перед посольством в шведском Стокгольме.

«Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу Коран сегодня в Швеции, несмотря на наши неоднократные предупреждения ранее», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под видом «свободы выражения мнений» совершенно неприемлемо. Это прямое преступление на почве ненависти».

Сожжение священной книги ислама произошло под охраной шведской полиции.

Турция призвала власти Швеции принять необходимые меры против лиц, совершивших преступление на почве ненависти, а также все страны, а также международные организации предпринять конкретные шаги в знак солидарности против антимусульманской ненависти.

«Этот гнусный поступок является еще одним примером того тревожного уровня, которого достигли исламофобия, расистские и дискриминационные движения в Европе», — заявили в МИД Турции.

«Преступление против человечества»

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что шведские власти не допустят акции протеста, включающей сожжение Корана.

Чавушоглу заявил, что протест нельзя квалифицировать как свободу слова.

Между тем, Анкара отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию в ответ на то, что Швеция позволила осуществить этот ненавистный акт.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что недопустимо хранить молчание по поводу инцидента: «Необходимо было принять меры».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын также написал в Twitter, что сожжение Священного Корана в Стокгольме является «преступлением на почве ненависти и преступлением против человечества».

«Разрешение этого действия, несмотря на все наши предупреждения, поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Посягательство на священные ценности — это не свобода, а современное варварство», — сказал он.

Швеция поддерживает террор и ненависть

Поддержка Швецией террористов и ненавистнических элементов, укрывающихся в обществе, снова вышла на передний план на прошлой неделе, когда шведский прокурор отклонил жалобы на сторонников разыскиваемой террористической группировки РПК, которые были обвинены в клевете и угрозах в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Шведская прокуратура заявила, что действия сторонников РПК перед посольством Турции в Столкгольме, оскорбляющие президента Турции, «не являются уголовным преступлением». Инцидент побудил Анкару вызвать посла Швеции.

Сцены протестов в Стокгольме были особой проблемой, упомянутой турецкими властями в прошлом, когда президент Эрдоган заявил, что членам запрещенной террористической группировки РПК не следует разрешать проводить парады по Швеции.

В ходе своей более чем 35-летней террористической кампании против Турции РПК, признанная террористической организацией Турцией, США и ЕС, несет ответственность за убийство более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.

В пятницу Турция также предупредила Швецию, что разрешение пропагандистской деятельности РПК и связанных с ней кругов, объявивших о проведении демонстрации в Стокгольме, является явным нарушением трехстороннего соглашения, заключенного в Мадриде. Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, отказавшись от десятилетий военного неприсоединения. Решение было принято после начала войны в Украине. Но Турция — член НАТО более 70 лет — возразила, отметив, что обе страны терпимо относятся к террористическим группам и поддерживают их.

Позже, в июне 2022 года, Турция и две страны Северной Европы подписали меморандум на саммите НАТО, чтобы решить проблемы безопасности Анкары, открыв путь для их возможного членства в альянсе. С момента подписания меморандума прошло семь месяцев, а Швеция до сих пор не выполнила согласованные условия.