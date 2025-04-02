ПОЛИТИКА
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Норвегия захотела в Евросоюз?
В Осло возобновились разговоры о вступлении в ЕС — на фоне российских претензий на Арктику и возвращения Йенса Столтенберга в норвежскую политику
Норвегия захотела в Евросоюз?
/ Public domain
2 апреля 2025 г.

В Норвегии вновь разгорелась дискуссия о возможном вступлении в Евросоюз после заявления лидера Консервативной партии Эрны Сульберг о поддержке членства. По ее словам, если появится окно возможностей, страна должна подать заявку. Сама Сульберг занимала пост премьер-министра в 2013–2021 годах.

Однако ее потенциальные партнеры по коалиции — правая Партия прогресса — категорически возражает. Партия выступает против членства в ЕС с 2016 года, что делает перспективы реального шага в сторону интеграции крайне неопределенными.

Опросы общественного мнения дают неоднозначную картину: 43% — за вступление, 37% — против. Аналитики считают, что говорить о реальном сближении пока преждевременно. Норвежцы уже отклоняли вступление в ЕС дважды — в 1972 и 1994 годах.

На фоне геополитических рисков, связанных с Арктикой и активностью России в районе архипелага Шпицберген, некоторые политики и эксперты опасаются усиления давления со стороны Москвы. Россия уже напомнила Осло о необходимости соблюдать международный статус архипелага.

Дополнительную интригу в преддверии парламентских выборов 8 сентября внесло возвращение в политику экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, который занял пост министра финансов в правительстве меньшинства. Его партия — Лейбористы — поддерживает евроинтеграцию, но не считает ее приоритетом на текущем этапе. В марте партия опередила своих оппонентов в опросах, набрав 25,8% против 19,7% у Партии прогресса и 19,5% у Консервативной партии.

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