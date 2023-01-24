Лидер нидерландской ультраправой группы PEGIDA 22 января разорвал копию Корана перед зданием парламента Нидерландов в Гааге, после чего сжег священную книгу. Акция проходила под охраной полиции, сообщает TRT World.

Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, после инцидента МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре. Министерство выразило дипломату протест в связи с проведенной в Гааге акцией против Корана и назвало подобные действия недопустимыми.

«‎Мы самым решительным образом осуждаем подлую акцию, связанную с нападением на Коран, совершенную 22 января врагом ислама в Гааге‎», — говорится в сообщении.

Город выдал разрешение на акцию

Экстремистский политик снимал свои действия на видео, которое позже разместил в соцсетях. На записи Вагенсвельд, в частности, говорит, что получил разрешение от города Гааги на «уничтожение Корана».

В отдельном посте в аккаунте Вагенсвельда в Instagram было опубликовано письмо за подписью мэра Гааги Яна ван Занена, в котором радикальному политику разрешалось использовать «предметы» в своей акции, но запрещалось сжигать их из соображений общественной безопасности.

На видео с акции 22 января Вагенсвельд вырывает страницу из Корана, комкает ее и заявляет, что «регистрации на подобные акции скоро будут в нескольких городах».

Затем лидер PEGIDA продолжил разрывать Коран, бросая страницы на пол, прежде чем сказать: «После того, как мы хорошо перекусили и выпили с нашей группой, пришло время сжечь останки Корана». Затем видеоклип показывает Коран и вырванные страницы священной книги, охваченные пламенем. Для этой цели Вагенсвельд использовал предмет, напоминающий сковороду, уточняет TRT World.

«Люди, которые знают нас и следуют за нами, знают, что мы никогда не сдаемся, мы не даем себя запугать насилием и угрозами смерти», — уточнил радикал.

Ранее экстремистского политика уже дважды арестовывали за антимусульманскую деятельность.

Уничтожение копии Корана в Гааге произошло всего через несколько дней после очередной антимусульманской акции в Швеции: 21 января радикальный шведский политик Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции. Правительство Швеции не только не препяствовало, но и предоставило ему охрану из числа полицейских. Акт сожжения священной книги вызвал осуждение и протесты во всем мусульманском мире.

В ответ на действия Стокгольма Турция отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Анкару. МИД Турции вызвал посла Швеции в Анкаре Стаффана Хёррстрема. Дипломату был выражен решительный протест в связи с выдачей шведскими властями разрешения на проведение акции по сожжению Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже отметил, что «тем, кто допускает такое безобразие перед посольством Турции в Стокгольме, не стоит ждать хороших новостей из Анкары о членстве в НАТО», указал президент. «Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО», — заявил президент и отметил, что «никто не имеет права оскорблять веру мусульман или других религий», «такие действия будут подлежать жестким санкциям».

Исламофобы со стажем

В конце 2022 года Вагенсвельда уже задерживала полиция за то, что тот выкрикивал в мегафон оскорбление в адрес пророка Мухаммада.

Прокуратура Нидерландов на основании существующего дела постановила, что заявление Вагенсвельда можно расценивать как оскорбление ислама. Но в конечном итоге ведомство решило, что радикальный политик не совершал никакого преступления и, следовательно, не будет преследоваться за это деяние.

Вагенсвельд также был задержан за месяц до этого за несоблюдение правил демонстрации после запланированного им мероприятия по сожжению копии Корана.

Движение PEGIDA планировало сжечь священную книгу напротив временного здания парламента Нидерландов, но мероприятие было отменено. Мэрия Гааги тогда заявила, что не разрешила проведение акции, поскольку демонстранты хотели использовать Коран «провокационным» способом.

«Было решено, что демонстрацию можно провести только без Корана, чтобы не допустить хаоса. Демонстранты отказались, после чего представление было отменено», — говорится в сообщении муниципалитета.

PEGIDA в своем аккаунте в социальной сети утверждало, что Вагенсвельда задержали на том основании, что он отказался передать Коран полиции. В регионе также собралась антидемонстрация против действий Вагенсвельда, но ее участники быстро разошлись после того, как полиция объявила об отмене исламофобской акции PEGIDA.

Ультраправая антиисламистская группа PEGIDA провела свою первую акцию в 2014 году в Дрездене, после чего движение разрослось как минимум до 25 тыс. участников. PEGIDA вдохновила ксенофобские группы как в Германии, так и за ее пределами, отмечает «‎Анадолу»‎.