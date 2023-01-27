Западная регионы Соединенных Штатов переживают беспрецедентную длительную засуху, которая оказывает влияние на весь регион. Эксперты считают, что еще одно-два десятилетия засухи могут иметь катастрофические последствия для страны.

Последние данные U.S. Drought Monitor говорят о том, что 65% регионов в США испытывают ту или иную форму засухи. Самая сложная ситуация в Юте, Орегоне, Небраске, Канзасе и Оклахоме. Оценки специалистов неутешительны: регион переживает исключительную засуху, какой не было за последние 1200 лет.

Тревожное настоящее

Одним из ярких показателей нынешней ситуации стали высыхающие водоемы. В 2022 году засуха привела к тому, что активисты принялись искать сокровища. В обмелевшие озерах Мид и Шаста люди начали находить затонувшие суда времен Второй мировой войны. Похожие находки встречались и на востоке страны. В октябре 2022 года уровень воды в реке Миссисипи приблизился к рекордно низкому уровню. В результате были обнаружены обломки парома, который, вероятно, затонул на рубеже XIX и XX веков.

Правда, катаклизм принес гораздо больше плохих новостей, оставляя бесплодными сельскохозяйственные поля и создавая проблемы для речного судоходства. Засуха снижает качество питьевой воды, а также сокращает количества водных ресурсов, доступных для промышленности и домашних хозяйств.

Основные водохранилища в США сократились до тревожно низкого уровня в 2022 году. Этот факт имел огромные последствия для водоснабжения и производства гидроэлектроэнергии для миллионов людей в Аризоне, Калифорнии и Неваде.

Проливные дожди, выпавшие за последние недели в некоторых частях западной территории США, помогли смягчить засуху в отдельных регионах, включая Калифорнию. Однако, несмотря на дождливую погоду и наводнения, более 40% территории штата по-прежнему страдают от сильной засухи. Иными словами, нынешние дожди лишь частично и ненадолго подправили ситуацию.

Причина потепления

Ключевым фактором засухи является глобальное потепление, последствия которого ощущаются во всем мире. Рост энергопотребления приводит к активизации работы электростанций, использующих нефть и газ, и за счет этого значительно увеличиваются выделения углекислого газа. К этому нужно добавить выхлопы от автомобилей и производственные выбросы.

Определенный вклад вносят и циклические климатические изменения. Более засушливые года чередовались с более влажными и дождливыми на протяжении истории человечества. Иными словами, какие-то перепады могут быть связаны с цикличностью. Но этот фактор не стоит переоценивать. Засуха в США особенно обострилась в 2022 году, однако общий тренд начался за много лет до этого. Поэтому проблема не сезонная, но долгосрочная.

Важным фактором стал рост потребления воды со стороны растущего населения западных штатов, а также все большее использование этого ресурса в сельском хозяйстве. При этом во многих регионах потребность в воде продолжает расти, тогда как засуха приводит к сокращению доступных источников.

Стоит также отметить, что последствия сильно различаются по регионам. Зачастую жители одних районов могут страдать в высокой мере от засухи, тогда как соседние области не испытывают таких проблем.

Туманное будущее

Невозможно сделать точные прогнозы в отношении засухи. Никто не может уверенно предсказать, сколько дождя и снега выпадет в ближайшие годы. Так, исторически масштабные засухи длились около 20–30 лет. Однако, учитывая новые факторы, опыт прошлых лет совсем не гарантирует, что нынешняя засуха закончится в аналогичные сроки.

Более того, в связи с продолжающимися изменениями климата есть вероятность столкнуться с редкими, но значительно более интенсивными дождями и снегопадами. В таком случае природная стихия может вызвать внезапные наводнения.

Однако эксперты едины во мнении, что ближайшие годы ситуация вряд ли станет намного лучше, и нехватка воды останется широко распространенной проблемой. Чаще всего встречается оценка, что засуха в США продолжится как минимум до 2030 года.

При сохранении нынешних тенденций засушливый климат продолжит оказывать воздействие на страну как напрямую в отдельных регионах, где будет не хватать воды для домов, предприятий и ферм, так и косвенно, что будет проявляться в подорожании продуктов питания. Возможны и другие последствия, такие как гибель местных растений, учащение лесных пожаров, неурожаи и экономические проблемы. Эти изменения напрямую или косвенно могут затронуть все население США.