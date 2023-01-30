Технологическая война США и Китая достигла пика. Вашингтон развернул масштабную кампанию, ограничив доступ Пекина к передовым технологиям. В свою очередь, китайское правительство намерено добиться лидерства в этой сфере и обеспечить полную автономию в вопросе производства полупроводниковых чипов. Как это влияет на отрасль, разбирался TRT на русском.

Все зависят от всех

Вся современная экономика построена на чипах — без них не смогут обойтись смартфоны, видеокарты, автомобили, холодильники, микроволновки, технологические линии на производстве или простейшие станки. Страна, которая будет производить наибольшее число чипов по самым современным технологиям, станет индустриальным лидером.

«Ожесточенная борьба между США и КНР должна рассматриваться с точки зрения того, какая страна получит максимальное преимущество при переходе экономики в шестой технологический уклад, совершит такой рывок, который сделать не сможет больше никто. Это борьба за новую гегемонию в глобальной экономике будущего, построенной на цифровых технологиях», — говорит TRT на русском основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

В последние годы США последовательно ужесточают экспортный контроль за полупроводниками, поставляемыми в КНР. Так, 7 октября Министерство торговли запретило американским компаниям и гражданам продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Теперь каждый микропроцессор, поставляемый в Китай, должен проверяться.

14 декабря американские власти объявили о планах внести 30 компаний КНР, в том числе одного из ведущих производителей чипов YMTC, в список так называемых непроверенных импортеров американской продукции.

Попадание в черный список означает запрет на приобретение американских полупроводников и оборудования для производства микросхем без специального разрешения на экспорт. Подобная мера ранее разрушила бизнес китайской Huawei по производству смартфонов, которую власти США обвинили в военном шпионаже.

Новые ограничений ударили по всей отрасли. Apple, например, планировала выпустить iPhone 14 на флэш-памяти YMTC. Выяснилось, что американская корпорация завершила сертификацию деталей, чтобы использовать их в своих устройствах, но была вынуждена отказаться о этой идеи. А южнокорейская Samsung воспользовалась положением китайского конкурента и взвинтила цены на собственную флеш-память 3D NAND на 10%.

От санкций пострадали Nvidia и AMD, которые производят графические процессоры и ведут бизнес с китайскими компаниями. Другие производители микросхем также затронуты, поскольку правила охватывают ряд полупроводников с определенными характеристиками мощности.

«Китай, по сравнению с США, имеет очень небольшую долю в мировом производстве чипов. Но потенциально КНР может значительно увеличить темпы производства, а США всегда обозначали Поднебесную как главного экономического конкурента. Поэтому и принимаются законы против китайских компаний, чтобы не дать возможности КНР стать лидером в выпуске полупроводников», — поясняет TRT на русском Сидоров.

Битва за Тайвань

Мировой рынок полупроводников — это не только США и Китай. Чипы также проектируются и производятся в Южной Корее, Тайване, ЕС и Японии. Но, естественно, никто из них не в состоянии превзойти по объему инвестиций в сектор Китая или США, обе страны вкладывают десятки и сотни миллиардов долларов.

По словам министра торговли США Джины Раймондо, 90% чипов, используемых в Америке для высокопроизводительных вычислений и в военной сфере, сделаны тайваньской компанией TSMC. К тому же в Америке не производят микросхемы нового поколения с параметрами менее 10 нанометров, также получая их от тайванского производителя. Отчасти поэтому Вашингтону очень важен Тайвань.

В ходе визита на остров американский спикер палаты представителей Нэнси Пелоси встречалась с высшим менеджментом TSMC. А 7 декабря компания объявила, что инвестиции в строительство полупроводниковых заводов в США будут увеличены в четыре раза и достигнут 40 млрд долларов.

В свою очередь, Китай, решая задачу присоединения отколовшейся провинции, подразумевает и получение TSMC, что оставит США далеко позади в сфере производства микрочипов.

«Так что Китай без полного доступа к производственной базе Тайваня, скорее всего, проиграет экономическую гонку с США, — подчеркивает в разговоре с TRT на русском ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. — А США, при получении Китаем доступа к технологиям полупроводниковой промышленности Тайваня, может попрощаться со своим доминированием в мире. Именно поэтому Тайвань представляется ключевой точкой в вопросе победителя американо-китайского противостояния».

При этом, по словам эксперта, все прекрасно понимают: если конфликт Китая и США вокруг Тайваня перерастет из вербально-дипломатического в военно-политический, то блокада крупнейшего производителя полупроводниковой продукции может спровоцировать гигантские технологические проблемы, особенно для стран, не имеющих своего производства, пусть даже не самых совершенных полупроводников.

Перспективы отрасли

В настоящий момент доля США на мировом рынке чипов составляет 54%, доля Южной Кореи — 22%, Тайваня — 9%, ЕС и Японии — по 6%, Китая — 4%.

Пекину не хватает собственных ресурсов в разработке и производстве чипов, начиная от сырья до технологий, от которых КНР отрезали США во времена торговой войны.

«Если КНР будет развивать свою полупроводниковую отрасль эволюционным путем, то отставание может составлять около 10-12 лет. Но, учитывая более эффективную организационную модель Китая, можно ожидать что китайским производителям удастся наверстать этот пробел быстрее, за 7-8 лет», — предположил в разговоре с TRT на русском Сидоров.

США со своей стороны принимают очень много мер поддержки для отрасли, продолжает эксперт. Кроме протекционистских мер и прямых денежных субсидий, приняты ряд законов, привлекающих компании сектора со всего мира расширять производство в Штатах.

По его словам, в среднесрочной перспективе рынок полупроводников ждет мощный рост — это необходимо для восполнения растущего спроса во всех секторах экономики. Но в текущем году ситуация вряд ли кардинально изменится, поскольку есть ожидание мировой рецессии и снижения спроса на продукцию — это будет сдерживать темпы роста выпуска чипов.

«В любом случае повторения ситуации 2020-2021 годов, когда на фоне пандемии и локдаунов образовался дефицит полупроводников, не произойдет. Страны-производители увеличивают объемы выпуска чипов, востребованных в самых разных сегментах производства, вводятся в строй новые мощности», — считает эксперт.

Как отмечает в разговоре с TRT на русском Федоров, если конфликт на Тайване так и не случится, то уже в 2024 и последующих годах можно будет ожидать резкого роста производственных мощностей полупроводниковой продукции. По всей видимости, в этом случае мир будет ждать новая «холодная война» и технологическая гонка, где полупроводники станут важнейшим полем битвы США и Китая.