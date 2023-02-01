Минобороны Венгрии уволит сотни генералов, полковников и других высокопоставленных армейских чинов в ходе масштабного обновления армейского аппарата страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава венгерского оборонного ведомства Криштоф Салай-Бобровницки уточнил, что окончательное число уволенных военных станет известно в феврале. По его словам, реформы в армии назрели давно. Министр уточнил, что хочет «ввести меритократию» в вооруженных силах. Это принцип управления, когда руководящие должности получают наиболее способные лица, вне зависимости от их социального статуса или материального достатка.

В конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, который упрощает правила увольнения опытных военных. Офицеры, прослужившие не менее 25 лет, а также военные чины старше 45 лет могут быть отправлены в отставку с переходным периодом два месяца. По словам главы Минобороны страны, это откроет дорогу «‎молодым и перспективным»‎ офицерам.

Салай-Бобровницки также отметил, что военный аппарат республики был обременен раздутым руководством вооруженных сил. При этом армейские лидеры, которые соответствуют новым критериям и выполняли критически важную работу, останутся, подчеркнул министр.

Венгерское издание Telex отмечает, что перестановки в армии затронут до 200 высокопоставленных армейских чиновников, и это число еще не окончательное. По данным Telex, среди тех, кого могут уволить, в том числе офицеры, служившие в миссиях групп НАТО.

Некоторые оппозиционные политики Венгрии, опрошенные Bloomberg, считают, что цель армейской реформы и увольнения военных — ослабить стремление Будапешта ориентироваться на западные государства. Критики отмечают, что реформа проходит в то время, когда в соседней Украине идет полномасштабная война. Оппозиция также утверждает, что, увольняя прежних военных чиновников, Минобороны стремится пополнить военный аппарат сторонниками Орбана.

Однако министр Салай-Бобровницки отверг критику, уточнив: «речи о скрытых намерениях при проведении столь масштабных реформ быть не может».

Как уточняет Bloomberg, в соответствии с планом 2016 года, Венгрия также намерена заменить технику, стоящую на вооружении своей армии — в частности, страна планирует избавиться от машин советской эпохи. Вместо них Будапешт хочет закупить более современную технику, включая израильскую систему ПВО «Железный купол» и немецкие танки Leopard.

Изменения откроют карьерные пути для молодых, физически подходящих, многоязычных и обученных солдат с опытом миссии НАТО.