При упоминании о переносе столицы обычно вспоминаются хрестоматийные примеры из истории. Так, правительство советской России переехало в Москву из Санкт-Петербурга в 1918 году, а Анкара стала новой столицей Турции после создания Республики 29 октября 1923 года. Бразилиа была специально возведена, чтобы стать столицей государства Бразилия в 1960 году. Аналогичная история произошла с Исламабадом в Пакистане в 1971 году.

В XXI веке столицы переносили несколько государств, при этом еще ряд стран планируют сделать это в ближайшие годы.

Реализованный опытМьянма. Первой страной в новом столетии, которая решилась на перенос столицы, стала Мьянма. С 1948 года административным центром государства был расположенный в 30 км от залива Моутама многомиллионный Янгон. Однако 6 ноября 2005 года военные власти страны перенесли резиденцию правительства на 320 км к северу в построенный специально для этого Нейпьидо.

При этом руководство государства так и не представило точные причины переноса. Считается, что новая столица более удачно расположена. При этом слухи приписывали перенос предупреждениям астрологов о грядущем нападении на Мьянму иностранного государства. Впрочем, были и более простые версии. Одной из них стало предположение, что речь идет о желании правителя страны Таны Шве, руководившего государством с 1992 по 2011 год, который задумал этот масштабный проект.

Сегодня одной из главных особенностей города можно назвать бесперебойное электроснабжение, что нехарактерно для прочих городов Мьянмы. Также столица может похвастаться 20-полосной автомобильной дорогой. Однако чаще всего в отношении Нейпьидо встречается определение «город-призрак» из-за безлюдных пространств столицы.

Палау. Перенос столицы в островном государстве Палау был закреплен в конституции страны, принятой в 1979 году. Административный центр временно находился в Короре, крупнейшем городе страны. Планирование новой столицы началось в 1986 году, однако прогресс из-за нехватки денег, инженеров и строительных материалов шел медленно. В результате начать строительство нового города удалось лишь в 2000-х.

Официально перенос столицы в Нгерулмуд состоялся в 2006 году. Новый город стал самой малонаселенной столицей в мире. Точных данных нет, однако примерное число его жителей оценивается в 300 человек. Впрочем, население всего Палау целиком составляет всего около 20 тыс. человек.

Бурунди. В 2018 году президент Бурунди Пьер Нкурунзиза заявил, что он выполнит обещание, данное им в 2007 году о переносе столицы из Бужумбуры в Гитегу. Упомянутый город был административным центром страны в период монархии вплоть до 1966 года. Поэтому утверждалось, что речь идет о возвращении исторической справедливости. Критики Нкурунзиза заявляли, что реальной целью переноса является отвлечение населения от нарастающих проблем в государстве.

Переезд столицы в Гитегу был законодательно оформлен в 2019 году. При этом в июне 2020 Нкурунзиза умер за месяц до истечения своих президентских полномочий. Все столичные институты планировалось перенести в течение трех лет, и перенос на текущий момент осуществлен лишь частично.

Планы переносаЭкваториальная Гвинея. В 2017 году Экваториальная Гвинея заявила о планах переноса столицы в новый построенный среди тропического леса город Ойяла, который позже предложили переименовать в Сьюдад-де-ла-Пас. Предполагалось, что в течение десятилетия правительство и резиденция президента переедут в новый административный центра вместе с еще 200 тыс. человек. Все это страна финансирует за счет своих запасов нефти, которые оцениваются почти в 2 млрд баррелей.

Однако никто не знает, откуда в Ойяле появится столько жителей. Большая часть населения Экваториальной Гвинеи живет в прибрежных городах и деревнях. Нынешняя же столица страны — Малабо — расположена на острове у побережья. Одной из причин переноса столицы в безопасное место является угроза со стороны повстанческих группировок, которые неоднократно совершали нападения на Малабо и местные государственные учреждения.

Строительство города началось в 2015 году и должно было завершиться к 2020 году. Однако, за исключением пары правительственных зданий, нескольких вилл, гостиниц и церквей, запланированные постройки пока завершить не удалось.

Индонезия. Построенный с нуля город Нусантара должен стать столицей Индонезии вместо расположенной на острове Ява 10-миллионной Джакарты. Президент Джоко Видодо объявил о переносе еще в 2019 году. Однако эта идея неоднократно предлагалась и прежними властями страны, однако теперь все говорит о том, что план будет наконец реализован.

Предполагается, что столица переедет к концу 2024 года, а строительство города уже идет полным ходом. Одной из причин переноса власти называют переселение Джакарты. На Яве проживает около 60% населения страны, здесь сосредоточена более половины экономической деятельности государства. В связи с этим обострилась и экологическая ситуация — ухудшилось качество воздуха.

Не менее важно и то, что Джакарта медленно уходит под воду. Районы на севере нынешней столицы опускаются примерно на 25 см в год из-за проседания грунта. В городе недостаточно питьевой воды, поэтому жители Джакарты в основном полагаются на колодцы. Их массовое строительство приводит к обрушению земли. Все это усугубляется непростым климатом и ростом риска катастрофических наводнений.

Египет. Нынешняя столица Египта Каир входит в число самых густонаселенных городов мира. Если ситуация будет развиваться в текущем темпе, к 2050 году численность города достигнет 40 миллионов человек. В этой связи идеи о переносе административного центра звучат в стране давно. Однако к их практической реализации перешли в 2015 году. Нынешний президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси продвигает этот проект, в чем ему помогает Китай. Планируется, что население нового города составит около 6 млн человек. Столица имеет незамысловатое название: «Новая административная столица».

Изначально предполагалось, что город будет достроен и начнет функционировать уже в 2020 году. Однако дату переноса столицы постоянно откладывали. Главная проблема в том, что масштабное строительство совпало с экономическим кризисом в стране. Поэтому не все инициативы удается реализовать согласно задуманному плану. Кроме того, как оказалось, не так просто убедить жителей переезжать в новый город.

Южная Корея. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в 2022 году пообещал перенести столицу государства в город Седжон, расположенный в 125 километрах от нынешнего административного центра Сеула. Но проект стартовал гораздо раньше, поскольку инициативу начали продвигать еще в конце 2000-х.

Строительство новой столицы Седжона было начато в 2007 году. Начиная с 2012 года ряд административных учреждений и министерств туда переехали. Однако затем политики все чаще высказывали сомнения в целесообразности этого плана. Поэтому реализация инициативы была приостановлена. Теперь Юн Сок Ёль решил довести до конца этот проект.

Главной причиной для переноса является перенаселенность Сеула. Сегодня в столице живет около 10 млн человек. Считается, что переезд в Седжон может спасти город от пробок и загрязнения воздуха.