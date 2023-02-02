Самое «грязное» топливо вновь на пике популярности. Мировое потребление в прошлом году выросло на 1,2%, достигнув рекордных 8 млрд тонн. Вместе с тем объемы морской торговли коксующимся углем, который используют в металлургии, увеличился почти на 10%, а цены на сырье обновили исторический максимум. На ажиотажном спросе зарабатывают канадские, американские и российские экспортеры. К чему это приведет — в материале TRT на русском.

Большая перестройка

Прошлый год был нестабильным для мирового рынка. Энергетический кризис в Европе, восстановление экономики Китая после пандемии и наращивание некоторыми странами производства металла привели к чрезвычайному спросу на коксующийся уголь. В 2022 объем морских перевозок вырос на 9,1%, до 326 млн тонн.

Индия — второй по величине производитель сырой стали — стала главным покупателем угля. В 2022-м страна закупила 69 млн тонн сырья, что составляет 22% от общего объема мирового импорта.

Китай на втором месте по импорту с объемом 63 млн тонн, что на 14% больше по сравнению с 2021-м. Этому предшествовало несколько факторов: промышленность КНР восстанавливается после отмены «нулевой политики» COVID-19, Россия после вступления в силу санкций предлагала заманчивую скидку. К тому же Монголия сняла ковид-ограничения и начала доставлять уголь, правда, не по морю, а по железной дороге.

Европейские страны, включая Великобританию, импортировали 45 млн тонн, снизив ввоз морским путем на 21,1% по сравнению с 2021-м. При этом спрос на коксующийся уголь в регионе сократился из-за уменьшения объемов выплавки стали на меткомбинатах и остановки ряда доменных печей.

Если говорить об экспортерах, крупнейшим продавцом остается Австралия, хотя ее доля в мировом экспорте упала на 8% из-за плохой погоды. Второй по величине стала Россия, которая нарастила в прошлого году поставки на 48% по сравнению с 2021-м. США и Канада увеличили экспорт коксующегося угля соответственно на 3,7 и 18,8%.

Рынок за прошлый год претерпел изменения, отмечает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова: «Несмотря на то, что Австралия остается крупнейшим в мире поставщиком коксующегося угля, в прошлом году из-за наводнений, забастовок, а также проблем с рабочей силой экспорт из страны снизился на 7,4%. Замещение выпадающих объемов произошло за счет наращивания поставок из Канады, США и России».

Война между Россией и Украиной повлияла на динамику морских перевозок угля. «После отказа Евросоюза от российского сырья освободилось 20% объемов», — отметила Веретенникова. По мере того, как все больше угля попадало в Китай и Индию, Япония, Южная Корея и ЕС сокращали эти поставки.

Второе дыхание

Потребление угля в мире выросло на 1,2% по сравнению с 2021 годом и достигло рекордного уровня. Как отмечает в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА), впервые за все время за один год в мире было использовано более 8 млрд метрических тонн угля. Предыдущий рекорд был поставлен в 2013 году.

Агентство ожидает, что в ближайшие годы этот показатель «будет оставаться примерно на этом же уровне, учитывая отсутствие более активных усилий по ускорению перехода на чистую энергетику».

«Энергокризис в Европе — главная причина роста спроса на уголь (каменный и коксующийся). Последние десять лет потребление угля и атомной энергии в регионе стремительно снижалось. Доля ВИЭ (энергии солнца и ветра) в энергогенерации стала достигать рекордных 30%. Однако в прошлом году этот процесс пошел вспять. Высокие цены на газ заставили страны Европы и государства Африки и Азии наращивать потребление угля. Что и привело по итогам года к таким высоким цифрам», — поясняет TRT на русском основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Вслед за спросом потянулись и котировки. В Европе партия энергетического угля из Австралии с доставкой в июле была продана 24 июня по цене $421/т, что является рекордом для европейского рынка, указывают источники Bloomberg в трейдинговых компаниях. Ситуация стабилизировалась лишь к ноябрю, после того как снизились и цены на газ.

Мировые цены на коксующийся уголь толкают вверх ожидания смягчения китайского эмбарго на импорт из Австралии в январе текущего года. Как следует из обзора MMI за 2–8 января 2023 года, стоимость премиального низколетучего сырья в начале января превысила $300 за 1 тонну на базисе FOB Австралии.

«Спрос на уголь в Китае растет также из-за того, что местные угледобытчики вынуждены были приостановить работу шахт из-за локдаунов, что отрицательно сказалось на предложении. Австралия уже успела диверсифицировать свои поставки угля в условиях невозможности поставок на ключевой китайский рынок. На котировках отразились и логистические ограничения из отдельных австралийских портов, связанные с неблагоприятными погодными условиями», — говорит TRT на русском Веретенникова, добавив, что повышенный спрос на промышленный уголь будет в дальнейшем поддерживаться восстановлением промышленности в Китае.

Директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко отметил, что цены на коксующийся уголь не всегда связаны со стоимостью топлива, которое идет на производство энергии: «Китай двигал ростом спроса, так как сложно было собирать лом, и производство больше перешло на руду (где уголь и нужен). Но это, скорее, временно. Первые — это ставка на рост цен на сталь, вторые — это больше вопрос развития экономики, цен на газ».

Как ни парадоксально, но более дорогой коксующийся уголь и твердое топливо способны ускорить переход на зеленую энергетику. В первом случае это подтолкнет сталелитейную промышленность перейти к более экологичным методам производства, поскольку новые технологии станут более конкурентноспособными по сравнению с устоявшимися методами производства. А цена квоты на выброс тонны углекислого газа в ЕС достигла такого уровня, что и «зеленые» разработки могут оказаться рентабельными.