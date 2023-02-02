Наемники российской ЧВК «‎‎Вагнер» понесли тяжелые потери в ходе новой волны боев между правительственными войсками и повстанцами в Центральноафриканской республике (ЦАР). Бои идут за контроль над прибыльными золотыми приисками в стране. Об этом пишет газета The Guardian.

ЦАР в последние годы стала одним из главных центров влияния России в странах Африки к югу от Сахары, отмечает издание. Российские наемники выступают на стороне правящего в ЦАР режима во главе с президентом Фостином-Арканжем Туадерой. Наемники обороняют столицу страны Банги от последовательных нападений повстанцев. Всего в стране с 2018 года дислоцировано примерно 1 тыс. боевиков ЧВК, уточняет издание.

Последняя волна столкновений в ЦАР началась в середине января — местные повстанцы начали бои с российскими наемниками и правительственными войсками в районе границы с Камеруном и Чадом. В минувшие выходные бои проходили у границы ЦАР с Суданом.

Источники повстанцев в беседе с The Guardian утверждают: среди десятков жертв было от 7 до 17 боевиков «‎‎Вагнера». Это одна из самых тяжелых потерь ЧВК в Африке с 2019 года, когда наемники компании вели бои с повстанцами в Мозамбике. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что достоверные цифры потерь установить сложно, но «российская ЧВК понесла относительно большие потери».

Лидер повстанческой «‎‎Коалиции патриотов за перемены» Ахмаду Али в интервью The Guardian утверждает, что правительственные силы ЦАР не присоединились к боевым действиям.

«Это была битва между нами и русскими. Они [наемники ЧВК] использовали правительственные войска только для узаконивания вещей. Они [русские] повсюду: они охраняют границы, и вы видите их везде, где есть [ценные] ресурсы», — подчеркнул Али.

По мнению аналитиков, хотя власть режима Туадеры остается сильной, новая волна столкновений свидетельствует о большей нестабильности в ЦАР, нежели в последние годы. Стране, и так одной из самых бедных в мире, из-за текущих боев грозит экономический коллапс, отмечает издание.

Ресурсы в обмен на власть

С тех пор, как отряды «‎‎вагнеровцев» прибыли в ЦАР, они пытались установить контроль над потоками золота и алмазов, добываемых в богатой ресурсами стране. Аналитики, которых цитирует The Guardian, считают, что группе изначально обещали золото и другие концессии на добычу полезных ископаемых — в обмен на ее услуги по защите режима Туадеры. При этом золото и ресурсы власти ЦАР могли обещать «‎Вагнеру» ‎вместо оплаты наличными.

Как пишет агентство «‎Анадолу»‎, в 2018 году российская компания Lobaye Invest получила лицензию на поиск и добычу золота и алмазов в некоторых регионах ЦАР через несколько месяцев после того, как Москва направила в Банги военную технику, включая винтовки, ракетные установки и тяжелую бронетехнику.

Такие уступки приобретают все большее значение — после начала войны в Украине российский рубль оказался под сильным давлением. Драгоценные металлы, особенно золото, могут помочь РФ пережить экономические последствия санкций, указывает «Анадолу».

The Guardian отмечает: 2022 году боевики «Вагнера‎»‎ атаковали кустарные золотые прииски вдоль границы ЦАР с Суданом. По их словам, наемники в течение шести недель прочесывали горные шахты и лагеря, заполненные шахтерами-мигрантами, в поисках повстанцев.

Новые столкновения вдоль границ с Суданом, Камеруном и Чадом — это еще один пример того, как вмешательство «‎Вагнера»‎ часто приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения — несмотря на то, что наемники любят говорить, что они «борются с повстанцами более эффективно, чем миротворцы ООН или обычные войска», развернутые бывшими колониальными державами, такими как Франция. Исследование, проведенное неправительственной организацией The Armed Conflict Location and Event Data Project, показало: более половины случаев политического насилия в ЦАР произошло при участии «‎‎Вагнера». В соседней Мали, куда российские наемники были направлены в конце 2021 после ухода французских военных, этот процент еще выше — 71%.

ЧВК «‎Вагнер»‎ основал бизнесмен Евгений Пригожин. Помимо Сирии и Украины его наемники участвовали в вооруженных конфликтах примерно в дюжине африканских стран. В конце января, как уточняет «‎Анадолу»‎, США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввели против нее новые санкции. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил: Минфин США признал российскую группу наемников во главе с Евгением Пригожиным «серьезной международной преступной организацией».