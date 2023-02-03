Когда «‎‎легенду» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевина Дюранта попросили назвать его любимую восходящую звезду в мире баскетбола, он указал на молодого турецкого игрока клуба Houston Rocket Альперена Шенгуна.

На этой неделе НБА объявила, что Шенгун во второй раз был выбран для участия в соревновании «Восходящие звезды» (Rising Stars Challenge). Оно включает мини-турнир из трех игр между четырьмя командами, состоящими из новичков НБА, второкурсников и игроков G League.

Мини-соревнование пройдет в рамках All-Star Weekend на Vivint Arena в Солт-Лейк-Сити 17-19 февраля.

20-летний Шенгун, ставший самым молодым игроком Houston Rockets, набравшим 30 очков и 10 подборов за одну игру, в среднем стабильно набирает 15,5 очка, 8,9 подбора и 3,6 передачи.

Что еще более впечатляет: Шенгун вошел в историю как самый молодой центровой, набравший 1000 очков и 200 передач в НБА.

Исторические достижения Шенгуна заставили Кевина Дюранта — вместе с Турцией и всем баскетбольным миром — с нетерпением ждать, как сложится карьера турецкого таланта.

У Турции есть четыре игрока, играющие в НБА: Джеди Осман из «‎Cleveland Cavaliers‎», Альперен Шенгун из Houston Rockets, Омер Юртсевен из «‎Miami Heat и Фуркан Коркмаз из Philadelphia 76ers‎.

Шенгун и другие идут по стопам выдающихся турецких игроков, которые оставили свой след в истории НБА и задали высокие стандарты для нового поколения.

Вот список самых влиятельных игроков Турции в истории НБА.

Хидайет Туркоглу

Карьера Туркоглу, получившего прозвище «Турецкий Майкл Джордан», охватывала 15 лет — с 2000 по 2014 годы — и включала в себя выход в финал НБА против Los Angeles Lakers покойного Коби Брайанта, а также награду «Шестой игрок года».

Самые памятные годы для Туркоглу времена наступили, когда он возглавлял Orlando Magic вместе со звездным центровым Дуайтом Ховардом.

На протяжении всего этого времени турецкая звезда был ведущим плеймейкером в своей команде и провел много матчей клатч-баскетбола, которые сравнивали с играми Майкла Джордана.

Туркоглу также участвовал в чемпионате мира по баскетболу 2010 года, организованном Турцией. Сборная республики тогда финишировала с серебряной медалью, обыграв все команды, кроме чемпионов — сборной США.

После выхода на пенсию Туркоглу был назначен генеральным директором Турецкой федерации баскетбола, а также советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мехмет Окур

Мехмет Окур, который играет на той же позиции, что и Альперен Шенгун — также единственный турецкий баскетболист, завоевавший титул чемпиона НБА.

С 2002 по 2004 годы он играл за Pistons. После в течение семи лет до 2011 года — за Utah Jazz, а в 2011-2012 годах — за New Jersey Nets.

В 2007 году его трехочковый бросок и подбор вошли в историю — Окур стал первым турецким игроком, получившим звание на матче ‎‎All-Star.

После ухода из активного баскетбола в 2012 году в возрасте 33 лет Окур стал амбассадором бренда Utah Jazz в 2014-2016 годах.

В сентябре 2016 года он согласился стать тренером по развитию игроков Phoenix Suns.

Сейчас Окур делится своим баскетбольным опытом с молодыми турецкими талантами в составе тренерского штаба национальной сборной.

Омер Ашик

Комментатор Bulls Стэйси Кинг называет Омера Ашика «Турецким молотом» и «Ашиком-разрушителем». Ашик, который играет на той же позиции, что и Шенгун, получил международное признание на чемпионате мира FIBA 2010 года, где он играл за сборную Турции.

В том же году турецкий великан ростом 2,13 метра присоединился к НБА и отыграл впечатляющие восемь лет в лиге, где он получил славу благодаря своему мастерству подборов и защиты.

Эрсан Ильясова

Когда Эрсан Ильясова присоединился к НБА в 2005 году, его перспективы не считались такими же высокими, как у некоторых других игроков в этом списке. Однако после перехода в НБА из испанской «Барселоны» Ильясова стабильно выступал в НБА 14 лет.

Турецкий форвард крымскотатарского происхождения был особенно любим франшизой Milwaukee Bucks, где он отыграл 9 сезонов и прославился своими бросками.