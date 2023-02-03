Южнокорейская компания SNT Heavy Industries подписала контракт с турецкой компанией BMS на поставку трансмиссий для основного турецкого боевого танка Altay. Сумма контракта — $217,9 млн долларов, его реализация продлится до 2030 года. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на заявление корейской фирмы.

SNT Heavy Industries поставит для Altay трансмиссии, которые будут использоваться в его двигателях — они заменят немецкие агрегаты. Германия ввела эмбарго на поставку оружия Турции после начала турецкой операции «‎Источник мира» ‎в 2019 году против террористов РПК на севере Сирии. SNT Heavy Industries подчеркивает, что их трансмиссия может успешно заменить немецкие комплектующие.

Турецко-катарская компания BMC заявила в прошлом году, что поставит первые два танка проекта Altay в 2023 году. Контракт BMC с турецким правительством в конечном итоге включает поставку 1 тыс. танков.

По сообщению южнокорейской компании, экспортный контракт был подписан по итогам восьмимесячных тестов, в том числе проверки выносливости запчастей в прошлом году.

В долгосрочной перспективе Турция стремится производить собственные двигатели и трансмиссии. Тем не менее, поставки из Южной Кореи будут служить временным решением до тех пор, пока турецкая оборонная промышленность не сможет производить собственные агрегаты.

В мае 2022 года Турция успешно протестировала первый отечественный двигатель BATU мощностью 1500 лошадиных сил для бронетранспортеров и танков, включая боевые машины проекта Altay. Двигатель отечественной разработки представляет собой 12-цилиндровый V-образный турбодизель с водяным охлаждением.

Турция запустила танковый проект Altay в 2005 году, чтобы улучшить технические возможности обороноспособности страны.