Турецкие спасатели продолжают работу в пострадавших от землетрясений регионах. Как заявил 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «наше самое большое утешение, что на данный момент более 8 000 человек были спасены». За минувшие сутки, согласно Anadolu, по созданному ВВС Турции «коридору воздушной помощи» в зону землетрясения на юго-востоке страны было совершено 154 авиарейса: 37 самолетов ВВС Турции перебрасывают в регион бригады спасателей, технику, помощь, а санитарные борты вывозят раненых. Для координации работ задействованы два БПЛА Akıncı.

После разрушительных землетрясений на юге Турции и севере Сирии несколько десятков стран вызвались прийти на помощь и прислали команды спасателей и гуманитарные грузы. Как пишет TRT World, свои бригады направили США, Израиль, Япония, Швейцария, Греция, Узбекистан, Азербайджан, Малайзия, Россия и другие государства.

Азербайджан был первой страной, которая отреагировала, направив команду из 420 человек для оказания помощи в спасательных операциях на юге Турции. В сообщении МЧС Азербайджана сообщается, что, по указанию президента Ильхама Алиева, в Турцию вылетели два самолета с гуманитарной помощью. На одном из них находится группа азербайджанских медиков и полностью оборудованный полевой госпиталь. Также Баку направил в Турцию палатки, одеяла и обогреватели.

Туркменистан отправил в пострадавшие от стихийного бедствия районы самолет с бригадой спасателей и гуманитарным грузом, а также 10 врачами.

Пакистан также направил в Турцию первую партию спасательных групп и гуманитарную помощь. В пострадавшие регионы вылетели три самолета страны. Первый из них, C-130 с поисково-спасательной группой пакистанской армии, вылетел с авиабазы Чаклала в Равалпинди поздно вечером 6 февраля. Второй самолет Пакистанских международных авиалиний (PIA) со спасательной командой в составе 50 человек вылетел в Турцию утром 7 февраля. На его борту также находится 25 тонн гуманитарной помощи.

Третий борт C-130 с 7 тоннами предметов первой необходимости, включая лекарства, палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости, вылетел в Стамбул из северо-восточного пакистанского города Лахор позже в тот же день.

Канцелярия пакистанского премьера уточняет: с 8 февраля рейсы PIA будут ежедневно доставлять 15 и 7 тонн гуманитарной помощи в Турцию и Сирию, соответственно.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф вместе с главой МИД Билавалом Бхутто Зардари 8 февраля отправятся в Турцию, чтобы выразить свою солидарность с жертвами землетрясения, сообщают местные СМИ.

Военные Пакистана направили два контингента по указанию командующего армией генерала Сайеда Асима Мунира, в том числе городскую поисково-спасательную группу, состоящую из экспертов-спасателей, собак-ищеек и поискового оборудования, а также медицинскую группу и мобильный госпиталь на 30 коек, палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости.

Контингенты гуманитарной помощи из Пакистана были доставлены в Адану специальным самолетом пакистанских ВВС уже вечером 6 февраля, чтобы как можно скорее начать оказание помощи людям, пострадавшим от землетрясений. Пакистанские группы спасателей и военных работают в тесном сотрудничестве с AFAD, вооруженными силами Турции и турецким посольством в Исламабаде.

Контингенты Пакистана останутся в зоне бедствия до завершения операций по оказанию помощи и спасению. «Народ и вооруженные силы Пакистана поддерживают наших турецких братьев и предлагают всю возможную поддержку в этот час нужды», — говорится в заявлении председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генерала Сахира Шамшада Мирзы.

Япония направила в зону бедствия спасательную группу в 18 человек. Команда уже приземлилась в Адане уже днем 7 февраля для оказания срочной помощи. Ранее МИД Японии заявил, что Токио также окажет Турции экстренную гуманитарную помощь.

Южная Корея направила поисково-спасательную группу из 60 человек и медикаменты. Правительство страны также заявляет, что предоставит Турции первоочередную гуманитарную помощь на сумму $5 млн. Правительство провинции Кёнгидо заявило, что дополнительно направит помощь на $1 млн.

Спасательная команда из Греции также направилась в Кахраманмараш. В ее составе 21 пожарный, специалисты Греческого специального подразделения реагирования на стихийные бедствия (EMAK), а также двое врачей, три сотрудника скорой помощи, две поисково-спасательные собаки. Группа вылетела из аэропорта Элевсин недалеко от Афин и прибыла на авиабазу США Инджирлик в Адане на самолете C-130 греческих вооруженных сил.

Швейцария сообщила, что ее эксперты и спасатели со служебными собаками в ближайшее время вылетят в пострадавшую от землетрясения Турцию. Швейцарская служба поисковых собак REDOG отправляет в Турцию 22 спасателей с 14 собаками. Правительство страны заявило, что также направит в страну 80 специалистов по поиску и спасению, в том числе армейских экспертов по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно заявлениюЕвропейской комиссия, 13 стран ЕС объявили об отправке свои спасательных команды для помощи Турции после землетрясения.

«Десять поисково-спасательных групп были быстро мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Нидерландов, Польши и Румынии для поддержки турецких коллег на местах», — говорится в сообщении.

Венгрия, Италия, Испания, Мальта и Словакия также пообещали аналогичную помощь, заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Тем временем США сообщили, что направят две поисково-спасательные группы из 79 человек для помощи турецким спасателям в регионе. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты «находятся в процессе развертывания» дополнительных групп «для поддержки поисково-спасательных операций Турции и оказания помощи всем пострадавшим или потерявшим дом после землетрясения».

«Агентство США по международному развитию (USAID) и Пентагон также сейчас координируют свои действия со своими турецкими коллегами в отношении дополнительной помощи. И, конечно же, поддерживаемые США гуманитарные партнеры будут реагировать на разрушения в Сирии», — сказал Кирби.

Калифорния направила в Турцию 100 пожарных и инженеров-строителей округа Лос-Анджелес вместе с шестью специально обученными собаками.

Великобритания отправит в Турцию 76 специалистов по поиску и спасению с оборудованием и собаками, а также бригаду скорой медицинской помощи.

Союз турецких ассоциаций в Соединенном королевстве объявил, что волонтеры собрали, отсортировали и упаковали 10 тонн товаров, предназначенных для пострадавших районов Турции. Выступая в Лондоне, менеджер союза Эрдал Йетимова сообщил, что все необходимые материалы и зимние товары собраны. Помощь будет доставлена в Турцию самолетами Turkish Airlines до конца недели.

Армия Израиля заявила, что направит в турецкие регионы поисково-спасательную группу из 150 инженеров, медицинского персонала и других гуманитарных работников. Совместная группа по оказанию гуманитарной помощи «Оливковые ветви» — в ее состав входит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), МИД и Минобороны — прибыла в пострадавшие районы Турции уже вечером 6 февраля. Израильское оборонное ведомство заявило, что окажет «немедленную помощь в спасении жизней».

Узбекистан направил несколько самолетов с гуманитарной помощью в пострадавшие районы юга Турции. В сообщении администрации президента Узбекистана сообщается, что спасательная группа МЧС республики в составе 100 человек уже вылетела в Турцию.

Новая Зеландия предоставила Турецкому Красному Полумесяцу (Kızılay) $632 тыс. на закупку продуктов питания, палаток и одеял, а также на оказание медицинской помощи и психологической поддержки.

Общество Красного Креста Китая направит Kızılay и Сирийскому Красному Полумесяцу гуманитарную помощь на сумму $200 тыс. Правительство КНР также заявило, что выделит Турции 40 млн юаней ($5,9 млн) в виде экстренной помощи.

Тайвань также направил в Турцию поисково-спасательную группу из 40 человек. Согласно новостям тайваньского агентства CNA, Национальное пожарное агентство (NFA) объявило, что Тайвань направит на юг Турции 5 тонн транспортных средств и оборудования. Грузы прибыли в Адану уже утром 7 февраля.

МЧС России направило на ликвидацию последствий землетрясений спасательную группу в составе 100 человек и два самолета Ил-76. Благотворительный фонд Духовного управления мусульман РФ «‎Закят»‎ сообщил о начале сбора средств для пострадавших в Турции и Сирии.

Германия готовит поставки аварийных генераторов, палаток, одеял и оборудования для очистки воды. ФРГ также предложила направить в Турцию группы из агентства гражданской защиты THW. Группа International Search and Rescue Germany также сообщила, что отправит десятки врачей и спасателей в Турцию.

Одна из волонтеров по оказанию помощи, Зулейха Кафкас Озтюрк, заявила в беседе с «‎Анадолу»‎, что берлинцы глубоко опечалены землетрясениями. Она добавила: «Люди в Берлине мобилизуются с самого утра [6 февраля], чтобы помочь».

МИД Испании также объявило о готовности направить в Турцию военных и поставить беспилотники из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям. Испанская помощь и персонал уже прибыли в аэропорт Малатьи — турецкие власти создали в городе международный центр помощи.

«Испания готовит дополнительную помощь, которая может потребоваться пострадавшим странам и их населению», — добавили в испанском МИДе.

Посольство Испании в Анкаре отмечает, что два года назад это же подразделение сил реагирования королевства прибыло на помощь Турции для тушения лесных пожаров с помощью самолетов.

Пожарные Польши также прибыли в турецкий город Газиантеп.

«Наша команда будет работать без перерыва, 24 часа в сутки, в двух местах», — заявил главный комендант государственной противопожарной службы Анджей Бартковяк.

Польша направит в Турцию группу HUSAR Poland, состоящую из 76 пожарных, пяти фельдшеров, восьми собак и 20 тонн оборудования, сообщили в Национальном штабе Государственной противопожарной службы страны вечером 6 февраля.

Малайзия также направит поисково-спасательную группу для оказания помощи.

«В общей сложности 75 членов Специальной поисково-спасательной группы Малайзии (SMART) сегодня вечером будут отправлены в Турцию рейсом Турецких авиалиний. Они привезут оборудование для поисково-спасательных операций», — заявил министр департамента премьер-министра Армизан Мохд Али.

Индия направляет в Турцию 100 поисково-спасательных сотрудников из своих Сил реагирования на стихийные бедствия, а также специально обученные отряды собак и оборудование для оказания помощи. Медицинские бригады с подготовленными врачами, фельдшерами и базовыми лекарствами также готовы, говорится в заявлении индийского МИДа.

Катар заявил, что направит в Турцию 120 спасателей, а также «полевой госпиталь, гуманитарную помощь, палатки и зимние припасы».

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян провел беседы с турецким президентом, а также с руководством Сирии и предложил «помощь» Эмиратов. Первый самолет с помощью от ОАЭ уже прибыл в южную Турцию. Эмираты помогут с развертыванием в регионе полевого госпиталя.