Турецкий оператор Petroleum Transport AŞ with Pipelines (BOTAŞ), а также компания Enerjisa заявили, что «‎‎спешат изучить и устранить ущерб», нанесенный энергетической инфраструктуре разрушительными землетрясениями в юго-восточном регионе Турции. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявления компаний.

По оценке министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза, толчки повредили ветку газопровода Кахраманмараш-Газиантеп, в результате прекращена подача газа в провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай и некоторые другие районы. Также были повреждены линии электропередач — это нарушило подачу электричества в южных регионах Турции.

Работы на трубопроводе идут круглосуточно

BOTAŞ отмечает: эксперты компании изучили состояние трубопроводов в регионе, определили точки повреждений и зоны их воздействия. Сейчас специалисты работают над устранением ущерба для скорейшего восстановления подачи газа.

Работы осложняют «очень сложные погодные и ландшафтные условия», отметили в компании. Низкая температура и снегопады мешают попыткам доставить помощь в пострадавшие регионы. Сейчас эксперты компании предпринимают усилия по расчистке заблокированных дорог.

«После установления необходимой координации с газораспределительными компаниями в регионе BOTAŞ намерен наладить подачу в пострадавшие районы сжиженного природного газа (СПГ). В первую очередь, поставлять СПГ планируется для больниц, пекарен и аналогичных критически важных объектов»‎, — цитирует «‎Анадолу»‎ заявление компании.

BOTAŞ уточняет, что работы по восстановлению трубопроводов ведутся круглосуточно.

Электричество восстановят после устранения рисков

Фатих Донмез также уточнил, что эксперты министерства работают над ремонтом поврежденных линий электропередач (ЛЭП). По его данным, повреждения различной степени получили 30 подстанций, принадлежащих Турецкой корпорации по передаче электроэнергии (TEIAŞ).

Один из крупнейших поставщиков электричества Турции фирма Enerjisa Enerji заявила, что начала восстановление сети Toroslar EDAŞ — она снабжает электроэнергией несколько провинций, включая Адану, Хатай, Османие, Мерсин, Газиантеп и Килис.

В заявлении компании говорится, что в зону землетрясения были отправлены группы поддержки из энергетических компаний Başkent EDAŞ and Ayedaş со всеми необходимыми инструментами и генераторами, чтобы обеспечить пострадавшие районы электричеством.

Enerjisa Enerji отмечает, что часть ремонтных работ уже завершена, однако в некоторые районы пока не подают электроэнергию из соображений безопасности. Распределять электроэнергию будут в координации с государственными учреждениями региона — чтобы снизить риски во время демонтажа зданий в ходе поисково-спасательных операций.