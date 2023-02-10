Землетрясения на юге Турции магнитудой 7,7 и 7,6 стали сильнейшими за последние сто лет, заявил директор Швейцарской сейсмологической службы Штефан Вимер. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Вимер уточнил: сильные землетрясения происходят в регионе между Турцией и Сирией не случайно — в этом районе проходят границы литосферных плит. В течение многих лет в этих областях возникали напряжения в земной коре, которые «‎разряжались»‎ землетрясениями. Сирийский город Алеппо много раз сотрясали сильные толчки, напомнил ученый.

«Вот Восточно-Анатолийский разлом, где накапливается напряжение, которое и привело к землетрясению силой 7,7 балла. Такое сильное землетрясение действительно редкость», — отметил Вимер.

Он добавил: землетрясения силой 8 баллов происходят в мире примерно раз в год. При этом, по его словам, афтершоки после столь сильных землетрясений могут продолжаться в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. Но их количество и интенсивность со временем обычно уменьшаются.

Представитель Госдепа США Нед Прайс выразил схожую оценку и назвал землетрясения, поразившие Турцию и Сирию, «одними из самых сильных за столетие». Он подчеркнул: Вашингтон в ближайшее время сможет оказать Анкаре дополнительную гуманитарную помощь.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования всем пострадавшим, выжившим, спасателям, семьям, соседям и друзьям. США усердно работают, чтобы поддержать жителей Турции и Сирии в час нужды», — цитирует «‎Анадолу»‎ слова представителя Госдепа.

Он добавил: госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил своему коллеге главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу 9 февраля, чтобы «выразить неизменную поддержку» и обсудить «текущие усилия» по оказанию помощи Турции и Сирии.

Это уже второй телефонный разговор между высшими дипломатами Турции и США после смертоносных землетрясений, затронувших южные турецкие провинции и север Сирии.

«Скоро мы обсудим дополнительную гуманитарную помощь для Турции, а также дополнительные шаги, которые мы планируем предпринять, чтобы доставить помощь пострадавшим по обе стороны границы», — уточнил Прайс, имея в виду границу между Турцией и Сирией.

Отвечая на вопрос о помощи сирийцам, которые также пострадали от землетрясений, представитель Госдепа подчеркнул: «Мы призываем режим Асада немедленно пропустить всю гуманитарную помощь через все пограничные переходы».