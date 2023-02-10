Конвой ООН с гуманитарной помощью 9 февраля достиг удерживаемого оппозицией северо-запада Сирии — впервые с момента разрушительного землетрясения. Об этом пишет TRT World со ссылкой на представителя пограничного перехода Баб-эль-Хава.

«Первый конвой ООН с гуманитарной помощью прибыл сегодня [9 февраля]», — сказал Мазен Аллуш, сотрудник организации на погранпереходе.

Он отметил: доставка ожидалась до землетрясения, но сказал: «Это можно считать первым ответом ООН. За ним, как нам было обещано, последуют более крупные конвои для помощи нашим людям».

В заявлении Международной организации по миграции (МОМ) говорится, что в первую партию грузов для северо-запада Сирии вошли одеяла, матрасы, палатки и «предметы первой необходимости для удовлетворения потребностей не менее 500 человек».

Почти 12 лет гражданской войны в Сирии привели к тому, что 15,3 млн сирийцев остро нуждаются в гуманитарной помощи, уточняет МОМ. Базовая инфраструктура в стране уже были разрушена за годы конфликта. Сейчас на северо-западе Сирии 4,1 млн человек полагаются на гуманитарную помощь в чрезвычайно тяжелых условиях.

В 2014 году МОМ и Турция запустили свою первую трансграничную программу для северо-западной Сирии, уделяя особое внимание закупке, хранению, отправке и распределению жизненно необходимых предметов гуманитарной помощи. С тех пор трансграничные операции МОМ расширились и теперь включают гуманитарную деятельность в различных секторах, в том числе предоставление жилья, воды и санитарии, предметов первой необходимости, защиту и продовольственную безопасность.

Хотя сам погранпереход Баб-эль-Хава не пострадал от землетрясения, дорога, ведущая к нему, была повреждена — это временно нарушило работу по доставке гуманитарных грузов, заявил 7 февраля представитель ООН.

Гонка со временем

Спецпредставитель генсека ООН по сирийскому направлению Гейр Педерсен 9 февраля заявил: реагирование на чрезвычайные ситуации в Сирии после «одного из самых катастрофических землетрясений в регионе примерно за столетие не должно быть политизировано».

Он уточнил: ООН «сегодня [9 февраля] заверили, что в этот же день мы сможем получить первую помощь».

Самолеты с гуманитарной помощью для Сирии прибывают из ОАЭ, РФ, Ирана и других стран. Спецборты с 6 февраля приземляются в контролируемых сирийским правительством аэропортах в Дамаске, Алеппо и Латакии.

Спасатели ищут выживших, оставшихся в ловушке под завалами. Группа спасателей «Белые каски», действующая в контролируемых оппозицией районах Сирии, обратилась за международной помощью в «гонке на время».

Постоянный координатор ООН по Сирии Эль Мостафа Бенламлих сообщил агентству AFP, что в течение примерно трех недель на удерживаемый оппозицией северо-запад из Сирии не было отправлено ни одной новой партии гуманитарной помощи. По его словам, у ООН есть некоторые запасы в этом районе, которых достаточно, чтобы прокормить 100 тыс. человек в течение одной недели.