По словам ливанского геолога Тони Немера, размер территории, которую затронули землетрясения, в два раза превышает общую площадь соседнего Ливана.

«Линия разлома растянулась почти на 350 километров (217,5 мили) в длину. Это очень большая территория», — сказал Anadolu Тони Немер, геолог из Бейрутского Американского университета в столице Ливана.

По словам Немера, нынешние землетрясения произошли лишь на половине Восточно-Анатолийской линии разлома, в то время как на другой его части никакой активности не было.

«Сейчас в Турции должны обратить внимание на вторую, восточную часть линии разлома. Невозможно предсказать, когда начнется активность. Это может быть как в ближайшее время, так и через несколько лет», — сказал он, отметив, что необходимо тщательно проверять всю информацию в соцсетях, где часто публикуют дезинформацию.

Что касается предполагаемой угрозы цунами для Турции и соседних стран, он пояснил: «Для того, чтобы в регионе произошло цунами, эпицентр землетрясения должен находиться на побережье, очень близко к морю. К счастью, этого не произошло. В противном случае возникла бы серьезная турбулентность, большие волны, а затем и цунами в Восточном Средиземноморье».

Землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла, произошедшие в провинции Кахраманмараш, затронули 13 миллионов человек в 10 провинциях, включая Адану, Адияман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатью, Османие и Шанлыурфу.