Американская сторона намерена добиться полного восстановления поставок редкоземельных минералов из Китая в ходе нового раунда торговых переговоров, который состоится 9 июня в Лондоне. Об этом сообщил главный экономический советник президента США Кевин Гассет в комментарии агентству Bloomberg.

По его словам, Пекин лишь частично возобновил экспорт стратегически важных материалов, несмотря на договоренности, достигнутые в прошлом месяце в Женеве.

«Мы хотим, чтобы редкоземельные металлы, магниты, которые критически важны для мобильных телефонов и других технологий, снова поставлялись без задержек, как это было до начала апреля», — заявил Гассет.

В Вашингтоне обвиняют Пекин в преднамеренном замедлении поставок. Торговый представитель США Джеймисон Грир обвинил китайскую сторону в нарушении обязательств, взятых на себя в Женеве.

США рассчитывают заключить торговое соглашение с Китаем в ближайшие недели. В Белом доме считают, что этот вопрос напрямую влияет на переговоры с Европейским союзом и усилия по формированию устойчивых цепочек поставок критически важных материалов.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские и китайские представители встретятся в Лондоне. Он также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт редкоземельных минералов в США. Гассет отметил: «Я абсолютно уверен, что это соглашение вот-вот будет заключено».