Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о заключении крупнейшего в истории страны экспортного контракта в сфере оборонной промышленности. Турция поставит Индонезии 48 национальных истребителей пятого поколения KAAN в рамках стратегического соглашения, подписанного в Джакарте.

«В рамках соглашения, подписанного с дружественной и братской Индонезией, 48 самолетов KAAN будут произведены в Турции и экспортированы в Индонезию», — заявил Эрдоган в социальных сетях.

Контракт предусматривает поставку истребителей в течение 120 месяцев. В самолетах будут установлены отечественные двигатели. Соглашение также включает передачу авиационных технологий Индонезии и использование местных производственных мощностей этой страны.

«В производстве KAAN также будут использованы местные возможности, которыми обладает Индонезия», — подчеркнул турецкий лидер.

Церемония подписания прошла в присутствии президента Индонезии Прабово Субианто, главы Управления оборонной промышленности Турции Халюка Гёргюна и других высокопоставленных чиновников обеих стран.

Генеральный директор TUSAŞ Мехмет Демироглу назвал подписание исторической вехой: «Вчера мы следовали маршрутам, проложенным другими. Сегодня мы сами прокладываем пути, открываем дороги, определяем горизонты. Взлет KAAN — это взлет видения Турции в глобальном масштабе, ее уверенности в себе и инженерной мощи».

Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир охарактеризовал сделку как символ «Века Турции»: «Великая и сильная Турция, разработавшая собственный истребитель пятого поколения, теперь подписывает соглашения об экспорте боевых самолетов дружественным и братским странам».

Самолет KAAN совершил первый полёт 21 февраля 2024 года, что позволило открыть новую эру в истории турецкой авиации.