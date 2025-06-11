Посол США в Израиле Майк Хакаби 10 июня заявил, что Вашингтон больше не преследует цель создания независимого палестинского государства. Это самый откровенный отказ от одного из краеугольных камней американской политики на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

На вопрос издания, остается ли двухгосударственное урегулирование, как того требует резолюция ООН, целью США, Хакаби ответил: «Не думаю». Он добавил, что Палестину можно было бы создать на территории «какой-нибудь мусульманской страны, не за счет израильской земли».

«Пока не произойдут значительные культурные изменения, для этого нет условий», — заявил дипломат. И добавил, что такие перемены «вряд ли произойдут при нашей жизни».

Хакаби также подчеркнул: «У мусульманских стран в 644 раза больше земли, чем у Израиля. Так что, если кто-то действительно хочет палестинское государство, пусть этот кто-то предложит для него место».

Отвечая на вопрос о Западном берегу, где под израильской оккупацией живут 3 млн палестинцев, дипломат использовал оккупационные термины израильского правительства: «А они обязательно должны быть в Иудее и Самарии?»

Хакаби забыл отметить, что государство Израиль было создано лишь в 1948 году — и всего на семь лет старше самого дипломата.

Госдеп США не прокомментировал заявления посла. Однако эксперты считают, что Хакаби лишь озвучил то, что США давно проводят на практике.

«Это неудивительно — за последние месяцы администрация Байдена фактически поддерживает изгнание населения Газы, узаконивает израильские поселения и аннексию», — заявил профессор Халед эль-Гинди из Джорджтаунского университета. По его словам, «эта администрация привержена не просто политическому, но и физическому уничтожению палестинцев».

Юсеф Мунайер из Arab Center добавил: «Хакаби просто проговорил вслух то, что США делают десятилетиями: обещают палестинское государство на словах и подрывают его на деле».

Политические взгляды Хакаби давно известны: он открытый сторонник радикальных ультраортодоксов и незаконных израильских поселений. Еще в 2008 году дипломат говорил: «Не существует никакого палестинского народа». В 2017 году он посещал оккупированный Западный берег и заявил: «Это не оккупация. Это Иудея и Самария. Нет никаких поселений — это общины и города».

Аналитики отмечают, что Хакаби первым из американских чиновников так открыто провозгласил курс на стирание палестинского народа.



