ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль убил 70 палестинцев за сутки в Газе: 25 — у пункта гумпомощи
Не менее 70 палестинцев убито Израилем за сутки в блокадной Газе, свыше 200 получили ранения. Среди жертв большинство дети.
Израиль убил 70 палестинцев за сутки в Газе: 25 — у пункта гумпомощи
Израиль убил 70 палестинцев за сутки в Газе: 25 — у пункта гумпомощи / TRT Russian
3 часа назад

Наиболее кровавый эпизод произошел у пункта гуманитарной помощи в районе коридора Нецарим, где израильские военные открыли огонь по мирным жителям, собравшимся за едой. По данным медиков, погибли 25 человек, ранены более 200. Свидетели утверждают, что по людям стреляли и с дронов-«квадрокоптеров».


Еще 45 человек были убиты в результате авиаударов и обстрелов в Джабалии, Хан-Юнусе, Дейр эль-Балах и центральных районах Газы. Израильские снаряды попали по палаткам с беженцами, домам и объектам Красного Полумесяца. Среди жертв — женщины и дети.


Общее число зверски убитых с начала войны в октябре 2023 года превысило 55 тысяч человек, большинство из них — женщины и дети. Еще не менее 10 000 человек остаются погребенными под завалами и числятся пропавшими без вести.
Израиль игнорирует международные призывы к прекращению огня.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта, Израиль также проходит по делу о геноциде в Международном суде ООН.

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