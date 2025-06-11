Наиболее кровавый эпизод произошел у пункта гуманитарной помощи в районе коридора Нецарим, где израильские военные открыли огонь по мирным жителям, собравшимся за едой. По данным медиков, погибли 25 человек, ранены более 200. Свидетели утверждают, что по людям стреляли и с дронов-«квадрокоптеров».



Еще 45 человек были убиты в результате авиаударов и обстрелов в Джабалии, Хан-Юнусе, Дейр эль-Балах и центральных районах Газы. Израильские снаряды попали по палаткам с беженцами, домам и объектам Красного Полумесяца. Среди жертв — женщины и дети.



Общее число зверски убитых с начала войны в октябре 2023 года превысило 55 тысяч человек, большинство из них — женщины и дети. Еще не менее 10 000 человек остаются погребенными под завалами и числятся пропавшими без вести.

Израиль игнорирует международные призывы к прекращению огня.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта, Израиль также проходит по делу о геноциде в Международном суде ООН.