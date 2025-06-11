ПОЛИТИКА
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Почему Маск решил извиниться перед Трампом?
Миллиардер удалил все посты с оскорблениями в адрес президента и публично попросил прощения
Почему Маск решил извиниться перед Трампом?
Президент Дональд Трамп и Илон Маск / Reuters
5 часов назад

 

Миллиардер Илон Маск публично извинился перед Дональдом Трампом за свои оскорбительные посты, написав, что «перешел черту». Владелец X опубликовал извинение всего через шесть дней после яростной перепалки с бывшим президентом, которую сам и спровоцировал.

«Я сожалею о некоторых постах в адрес президента Трампа. Я зашел слишком далеко», — написал Маск рано утром 11 июня. Его признание последовало за серией резких выпадов в сторону «большого, прекрасного закона» Трампа о налогах, который Маск назвал «омерзительным». Миллиардер призвал Сенат «убить закон» и обвинил его сторонников в том, что они «погружают Америку в банкротство».

Ответ Трампа был немедленным. Он заявил, что «разочарован» бывшим советником и спонсором, и подчеркнул, что победил в Пенсильвании и без его помощи (однако независимо подтвердить это невозможно — к тому моменту Илон Маск уже поддерживал республиканца). Предприниматель в ответ написал: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, Демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате было бы 51 демократов против 49 республиканцев».

Однако на фоне протестов в Лос-Анджелесе против миграционной политики администрация и миллиардер внезапно сблизились. Маск поддержал жесткий ответ Белого дома и даже добавил к посту вице-президента Вэнса американские флаги. Он удалил свои старые посты с критикой Трампа, включая призыв к импичменту и обвинение о том, что Трамп замешан в педофильском скандале Эпштейна.

Также Маск вновь подписался на заместителя главы администрации Стивена Миллера, от страницы которого публично отписался в разгар конфликта. Это вызвало волну слухов о том, что на миллиардера надавили аппаратчики Белого дома, пригрозив отобрать контракты его SpaceX с NASA и отменить субсидии для электромобилей Tesla. 

Несмотря на перемирие, Маск все же продолжает точечно критиковать закон Трампа — теперь уже мягче. Основной акцент миллиардер делает не на самой личности президента, а на промахах его администрации в целом. На фоне извинений предпринимателя акции Tesla выросли на 4,6%. 

Примечательно, что Трамп тоже сменил тон в отношении Маска, отметив, что «‎желает ему всего хорошего»‎. 


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