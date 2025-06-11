ПОЛИТИКА
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США заявили об угрозе покушения на президента Сирии
Американский посланник заявил, что несогласные с курсом новой Сирии радикалы могут угрожать жизни Ахмеда аш-Шары
США заявили об угрозе покушения на президента Сирии
/ AP
час назад

Американский посол в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак сообщил в интервью Al-Monitor, что президент Сирии Ахмед аш-Шара может стать целью покушения. По его словам, риск исходит от радикальных боевиков, недовольных курсом нового сирийского лидера, направленным на восстановление связей с Западом и создание инклюзивного управления.

Баррак отметил, что особенно опасны бывшие иностранные наемники, ранее сражавшиеся на стороне Шара в кампании против Башара Асада, завершившейся его свержением в декабре 2024 года. Некоторые из них не интегрированы в новую армию, а часть подвержена вербовке со стороны ДАЕШ.

«Нам необходимо создать систему защиты вокруг Шара и предотвратить возможные атаки до того, как они произойдут», — подчеркнул Баррак, добавив, что речь идет не о военном вмешательстве, а о тесном сотрудничестве разведок союзников США.

Параллельно глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла отметил, что Турция играет конструктивную роль в процессе интеграции северо-восточной Сирии с центральными властями в Дамаске. Он подтвердил, что переговоры между силами SDF, костяк которой составляет признанная в Турции террористической YPG, и правительством аш-Шара идут успешно, хотя и не без сложностей. По словам генерала, это «важный шаг на пусти к установлению стабильности в стране».

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