Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить до 9000 нелегальных мигрантов в американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе уже на этой неделе. Об этом сообщили Washington Post и Politico со ссылкой на официальных лиц.

Среди кандидатов на перевод в печально известную тюрьму — граждане Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Гаити, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Польши, Турции и Украины. Перевозки могут начаться уже в среду.

С февраля в Гуантанамо содержится около 500 мигрантов. Сейчас тюрьма готовится к медицинским осмотрам 9000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для содержания там.

Гуантанамо печально известна как место содержания подозреваемых в терроризме после терактов 11 сентября 2001 года. Президент Трамп объявил в январе о планах использовать это учреждение для задержанных мигрантов.

Официальная причина переводов — освобождение мест в тюрьмах на материковой части США. Согласно документам, полученным изданиями, Министерство внутренней безопасности может не уведомлять страны задержанных мигрантов заранее об их переводе в Гуантанамо.

Большинство переводимых — граждане дружественных США европейских стран, что встревожило американских дипломатов. Сотрудники Госдепартамента пытаются убедить министерство отказаться от плана.

«Послание состоит в том, чтобы шокировать и ужаснуть людей, расстроить людей. Но мы же союзники», — сказал один из чиновников Госдепартамента Politico.

Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер объявил о цели: «Под руководством президента Трампа мы стремимся поставить цель минимум 3000 арестов для Иммиграционной и таможенной полиции США каждый день».

Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал иск с целью предотвратить переводы в Гуантанамо. «Ответчики используют угрозу заключения в Гуантанамо, чтобы запугать иммигрантов, сдержать будущую миграцию, побудить к самодепортации и принудить людей под стражей отказаться от исков против выдворения», — заявили адвокаты ACLU.

«Правительство не обозначило ни одной законной цели, которую преследует содержание мигрантов под стражей в Гуантанамо вместо тюрем на территории США», — добавили они.