ПОЛИТИКА
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Иран обещает ударить по американцам
Министр обороны пригрозил атаками на базы США в случае провала ядерных переговоров
Иран обещает ударить по американцам
Главнокомандующий армией Ирана Абдулрахим Мусави осматривает дроны во время церемонии включения новых БПЛА в боевую организацию иранской армии / Reuters
5 часов назад

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде пригрозил ударами по американским военным базам в регионе в случае провала ядерных переговоров и начала конфликта с США. Заявление прозвучало за несколько дней до запланированного шестого раунда ирано-американских переговоров по ядерной программе.

«Некоторые официальные лица с другой стороны угрожают конфликтом, если переговоры не увенчаются успехом. Если нас вынудят к конфликту... все американские базы находятся в пределах нашей досягаемости, и мы смело нанесем по ним удар в принимающих странах», — заявил Насирзаде на пресс-конференции в среду.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану бомбардировками в случае отказа заключить новое ядерное соглашение. Трамп во вторник отреагировал на переговоры, заявив, что Иран становится «гораздо более агрессивным» в ядерных переговорах.

Следующий раунд переговоров запланирован на эту неделю, при этом Трамп говорит, что они состоятся в четверг, а Тегеран называет воскресенье. Местом проведения должен стать Оман.

Ожидается, что Иран представит контрпредложение на предыдущее американское предложение по ядерной сделке, которое было отвергнуто.

Насирзаде добавил, что Тегеран недавно испытал ракету с двухтонной боеголовкой и не принимает ограничений. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявлял в феврале, что Иран должен продолжать развивать свои вооруженные силы, включая ракетные возможности.

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