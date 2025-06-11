Федеральные агентства США отслеживали визиты иностранных граждан на объекты Илона Маска в 2022 и 2023 годах из-за опасений, что на миллиардера могли пытаться повлиять, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В расследовании участвовали Министерство внутренней безопасности и Министерство юстиции. Оно сосредоточилось на визитах гостей из Восточной Европы и других регионов, в том числе Китая, Тайваня, арабских стран. По информации источников WSJ, с конца 2022 года Маск регулярно общался с президентом России Владимиром Путиным. Сам миллиардер эту информацию не подтвердил.

Поводом для расследования стали опасения, связанные с тем, что Маск управляет несколькими компаниями, связанными с национальной безопасностью США. В их числе — SpaceX, у которой есть секретные правительственные контракты.

На тот момент Маск, самый богатый человек в мире, пользовался уникальным доступом к мировым лидерам и занимал видное место среди советников президента Дональда Трампа. Однако в начале июня два самых влиятельных человека Америки публично разошлись — на этом фоне сообщения о слежке за миллиардером еще больше подогрели слухи о том, что Трамп не доверяет предпринимателю.

При этом газета уточняет: расследование началось еще до возвращения Трампа в Белый дом. После недавнего разрыва отношений между Маском и Трампом конфликт вышел в публичное пространство.

В интервью NBC News президент заявил, что если Маск начнет делать пожертвования демократам, ему «придется заплатить очень серьезную цену» — это можно считать угрозой пересмотреть правительственные заказы и отменить субсидии для корпораций Маска.

Опасения возникли и внутри самого окружения Маска — в том числе в его политическом комитете, созданном в поддержку Трампа. Сотрудников насторожило постоянное присутствие иностранцев на встречах и мероприятиях с участием бизнесмена.

Юристы SpaceX, по данным издания, советовали Маску не запрашивать доступ к более высокой степени секретности. Они опасались, что его международные связи, особенно с Китаем и Россией, могут привести к проверке или даже лишению уже существующего допуска.



