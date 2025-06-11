Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах запретить социальные сети для детей до 15 лет «в течение ближайших месяцев», если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс. Заявление прозвучало на фоне убийства школьной помощницы несовершеннолетним.

Выступая перед французскими СМИ поздно вечером во вторник, 10 июня, Макрон подчеркнул готовность действовать быстрее общеевропейских инициатив. «Мы не можем ждать», — заявил президент.

Помимо запрета соцсетей, глава государства анонсировал введение проверки возраста на сайтах, продающих ножи онлайн, по аналогии с мерами для порносайтов. «15-летний ребенок больше не сможет купить нож онлайн. Это означает, что мы введем огромные финансовые санкции и запреты», — пообещал он.

В социальной сети X Макрон позже написал: «Платформы способны проверять возраст. Давайте сделаем это».

Инициатива связана с убийством 31-летней школьной помощницы, произошедшим 10 июня в городе Ножан. Преступление совершил несовершеннолетний, что вызвало серьезную обеспокоенность французских политиков.

Франция присоединяется к инициативе Греции, которую поддерживают Испания, направленной на существенное ограничение времени, проводимого подростками в интернете.

После трагедии премьер-министр Франсуа Байру заявил о планах экспериментального установления защитных ворот в некоторых школах для предотвращения насильственных инцидентов.