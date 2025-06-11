Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона внимательно рассматривает информацию, содержащуюся в ноте Узбекистана о нарушениях прав трудовых мигрантов. Дипломат подчеркнула союзнический характер отношений между странами.

«Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что с Узбекистаном нас связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем темам наших двусторонних связей подходим под этим углом зрения», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила наличие прямых каналов общения между странами по линии правоохранительных служб. «Как водится между союзниками, разговор идет откровенный и любой сигнал тщательно рассматривается. Упомянутое обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций», — подчеркнула она.

Захарова заверила, что «полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке».

Реакция последовала на официальную ноту посольства Узбекистана, направленную в МИД России в связи с рейдом российских правоохранительных органов в московском общежитии для трудовых мигрантов.

Узбекистанская сторона выразила обеспокоенность «несанкционированными проверками, неуважительным и грубым обращением с гражданами Узбекистана» и потребовала дать правовую оценку действиям силовиков.

В ноте подчеркивается, что произошедшая ситуация демонстрирует явное нарушение прав человека и является недопустимой. Ташкент назвал подобные случаи «абсолютно несовместимыми с дружественными отношениями между странами».

МИД Узбекистана заявил, что держит вопрос на постоянном контроле и продолжит принимать дополнительные меры при необходимости.