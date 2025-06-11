Новый раунд переговоров между Россией и США по дипломатическим «раздражителям» в ближайшее время пройдет в Москве. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — сообщил дипломат. Согласно источнику «Ведомостей» в МИД России, переговоры намечены на уровне послов.

Дарчиев отметил, что процесс «выздоровления» отношений идет вперед, хотя это движение вполне обратимое. По словам посла, до полного восстановления российско-американских отношений еще далеко, а процесс их налаживания тормозится «не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в конгрессе».

Текущий прогресс дипломат измерил «таким осязаемым результатом», как принятое по итогам последнего раунда консультаций 10 апреля в Стамбуле предварительное решение перенести переговоры в столицы.

США возобновили контакты с Москвой после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Стороны ведут телефонные переговоры, встречаются в третьих странах. Первые за три года полноценные переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде и были посвящены урегулированию конфликта на Украине и восстановлению отношений.

Последующие раунды состоялись 27 февраля в Стамбуле (обсуждение нормализации работы посольств), 24 марта в Эр-Рияде (согласование «черноморской инициативы» и списка энергообъектов Украины для моратория на удары) и 10 апреля в Стамбуле (договоренность о банковском обслуживании дипмиссий).