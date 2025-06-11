Беларусь столкнулась с серьезным дефицитом картофеля. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что возникшая в стране нехватка картошки не связана с неурожаем или логистическими проблемами, а якобы стала «‎‎результатом внутренних политических интриг».

«Картошка была, но кто-то ее придержал специально. Хотели показать, что президент вмешивается в цены», — утверждает Лукашенко. По его словам, ситуация изменилась только после вмешательства Комитета госконтроля. «Как только он [президент] с наручниками на стол зашел — сразу бульба нашлась», — добавил политик.

Эти высказывания прозвучали на фоне недавней встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, где обсуждалась нехватка овощей в РФ. Путин предложил закупить картофель в Беларуси, отметив, что «они там специалисты». Однако его помощник Максим Орешкин сообщил, что у соседей самих закончился урожай, что вызвало удивление у российского лидера.

В ответ Лукашенко пообещал, что Беларусь вырастит достаточно картофеля, чтобы обеспечить и внутренний рынок, и экспорт в Россию. При этом он подчеркнул: это не благотворительность, а коммерческая сделка с «приличными деньгами».

Однако одними заявлениями с трибун белорусскому картофелю не помочь. По данным независимых наблюдателей, в стране по-прежнему сохраняется нехватка картошки. При этом и сами власти в Минске признают этот дефицит.

Еще в начале мая белорусский лидер объяснял нехватку продукции тем, что местные фермеры переориентировались на более выгодный российский рынок. По его словам, крестьяне стремятся продать дороже, а покупатели — купить дешевле.

«Если кто-то сильно переживает — месяц потерпим. Но совсем без картошки не останемся», — заверил Лукашенко.

Эксперты также отмечают влияние климатических факторов: прошлогодняя жара сократила урожай на четверть. На фоне этого правительство планирует модернизировать систему хранения и распределения овощей. Однако неясно, сможет ли Минск обеспечивать и собственные потребности, и экспортировать в РФ.



