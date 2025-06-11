Израиль может оказаться на пороге внеочередных выборов. 11 июня ожидается предварительное голосование о роспуске Кнессета — и впервые с момента вступления нынешнего правительства в должность в 2022 году коалиция Биньямина Нетаньяху может не устоять.

Инициативу о роспуске внесла оппозиционная партия «Еш Атид», и ее неожиданно поддержали ультраортодоксальные партии.

Причина — недовольство по поводу призыва в армию. Нетаньяху не удалось продвинуть закон, регулирующий отсрочки от службы для ортодоксальных иудеев (харедим), и теперь ключевые религиозные партии, включая сторонников радикальных министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича — угрожают поддержать законопроект, который приведет к досрочным выборам.

Голосование состоится на фоне затянувшихся закрытых переговоров о новом законопроекте по призыву. Без ортодоксальной партии «ШАС» у коалиции Нетаньяху не будет большинства в 61 мандат, необходимого для отклонения инициативы о роспуске. Чтобы выиграть время, правительство включило в повестку среды десятки законопроектов, пытаясь отложить ключевое голосование на поздний вечер.

Тем временем израильские СМИ сообщили, что посол США в Израиле Майк Хакаби якобы оказывал давление на религиозных лидеров, требуя сохранить власть Нетаньяху. По сообщениям ряда изданий, дипломат предупредил депутатов: если правительство рухнет, Вашингтону будет трудно поддержать Израиль в случае эскалации с Ираном. Хакаби опроверг эти заявления, уточнив, что США не вмешиваются во внутреннюю политику Израиля.

Даже если законопроект пройдет в первом чтении, впереди еще пять этапов законодательного процесса.

Коалиция под руководством Нетаньяху располагает большинством примерно в 68 мест в кнессете, хотя это число варьируется из-за внутриполитических изменений.

Две ультраортодоксальные коалиционные партии — «Агудат Тора» и «ШАС» — в совокупности занимают 18 мест. Если они присоединятся к оппозиции, этого будет достаточно для роспуска парламента и проведения досрочных выборов за год до планового срока.

Политические часы тикают: если Нетаньяху срочно не мобилизует союзников, страну могут ждать шестые выборы за шесть лет.



