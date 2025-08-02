Объемы гуманитарной помощи, поступающей в Газу, остаются крайне недостаточными. Об этом говорится в опубликованном сегодня письменном заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.
В документе подчеркивается, что Израиль по-прежнему несет ответственность за обеспечение поставок всесторонней гуманитарной помощи в Газу.
Корнелиус подчеркнул, что текущих усилий «явно недостаточно для смягчения острого кризиса».
Напомним, что 31 июля министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко предупредил Израиль: если гуманитарную катастрофу в Газе не исправить, страна рискует оказаться в международной изоляции и стать изгоем.
Во время визита в Израиль 31 июля Вадефуль назвал ситуацию в Газе «невыносимой» и потребовал немедленного вмешательства. Он заявил, что Израиль обязан обеспечить полную, быструю и безопасную доставку гуманитарной и медицинской помощи по суше.
«У меня сложилось впечатление, что израильское правительство это поняло», — сказал глава МИД ФРГ после встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами.
Отметим, что ситуация в Газе вызывает все большее возмущение в Европе. Великобритания, Франция, Канада и Португалия уже заявили о намерении признать Палестину в качестве государства. Европейский союз обсуждает возможные санкции против Израиля. Тем не менее, Берлин отказался признавать палестинскую государственность вместе с остальными странами на Генассамблее ООН в сентябре.
Германия — один из ключевых союзников и поставщиков оружия Израилю, а также чуть ли не единственная страна ЕС, блокирующая санкции против Тель-Авива. Но общественное мнение в стране меняется. Согласно июньскому опросу, 63% немцев считают, что военная операция Израиля «зашла слишком далеко».