Во время визита в Израиль 31 июля Вадефуль назвал ситуацию в Газе «невыносимой» и потребовал немедленного вмешательства. Он заявил, что Израиль обязан обеспечить полную, быструю и безопасную доставку гуманитарной и медицинской помощи по суше.

«У меня сложилось впечатление, что израильское правительство это поняло», — сказал глава МИД ФРГ после встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами.

Отметим, что ситуация в Газе вызывает все большее возмущение в Европе. Великобритания, Франция, Канада и Португалия уже заявили о намерении признать Палестину в качестве государства. Европейский союз обсуждает возможные санкции против Израиля. Тем не менее, Берлин отказался признавать палестинскую государственность вместе с остальными странами на Генассамблее ООН в сентябре.

Германия — один из ключевых союзников и поставщиков оружия Израилю, а также чуть ли не единственная страна ЕС, блокирующая санкции против Тель-Авива. Но общественное мнение в стране меняется. Согласно июньскому опросу, 63% немцев считают, что военная операция Израиля «зашла слишком далеко».