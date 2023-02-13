Туба Йолджу отчаянно пытается разузнать новости о своей пропавшей без вести тете и обыскивает спортивный зал. Там в мешках для трупов лежат жертвы сильнейшего землетрясения, обрушившегося на ее родной город в Турции.

«Мы слышим, что [власти] больше не будут ждать, они говорят, что через некоторое время возьмут тела и закопают», — сказала девушка в беседе с TRT World. — «Дай бог, чтобы мы ее нашли».

Мощные толчки 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше на юго-востоке Турции вызвали крупнейшую за последние 90 лет катастрофу в регионе. В результате стихийного бедствия погибли свыше 30 тыс. человек в Турции и Сирии.

Семьи жертв землетрясения собираются в спортивных залах, больничных моргах или на кладбищах в попытке отыскать своих пропавших без вести родных и близких.

«Каждое до сих пор не опознанное тело в конечном итоге будет возвращено родственникам, — заявил местный прокурор, пытаясь успокоить семьи. — Не волнуйтесь, образцы крови берутся у каждого погибшего».

Семьи, которые не могут добраться до своих близких во время спасательных работ, проверяют по одному тела, лежащие в мешках или завернутые в одеяла.

«Мы показываем лица их ближайшим родственникам», — цитирует агентство AFP местного следователя, стоящего у большого захоронения за чертой города.

Похоронные машины продолжают доставлять тела, похороны идут потоком.

«Если личность неизвестна, мы берем отпечатки пальцев и образцы зубов и сравниваем их с их родственниками», — уточнил следователь.

На кладбище, заполненном свежевырытыми могилами, опознано уже около 2 тыс. тел.

Фотографии неопознанных людей загружаются в специальную систему

У деревянных надгробий на импровизированном кладбище люди скорбят по погибшим родным. Некоторые тела лежат завернутыми в обычные платки. Одна женщина сидит возле могилы, не в силах перестать плакать.

Неопознанные тела хранятся чуть дальше — там следователи делают фотографии трупов и заметки.

Юсуф Секман из управления по делам религий заявил TRT World, что тела, чью личность не удалось установить, также разделены в зависимости от того, где находилось обрушившееся здание. Это позволяет родственникам «также посмотреть, основываясь на адресе найденного тела», пояснил Секман.

«У них взяты образцы и записаны на мешках для трупов», чтобы помочь с идентификацией, отметил представитель управления.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 10 февраля выразил надежду, что пропавшие тела будут идентифицированы. По его словам, правительство делает для этого все возможное.

«Мы загружаем фотографии неопознанных пациентов в специальное программное обеспечение для сопоставления», — подчеркнул министр.

К несчастью для Тубы Йолджу, ее тети в спортзале не оказалось. Присутствовавший там чиновник сказал, что все тела опознаны.

Когда произошло землетрясение, ее тетя была в городе, а сама девушка была в деревне.

«Мы не можем найти ее тело», — сказала Туба. При этом она подчеркнула, что не перестанет искать.

Выходя из зала, девушка обернулась к супругу и сказала: «Вернемся к развалинам», предполагая, что ее тетю, возможно, еще не успели достать из-под обломков.