Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в Кахраманмараше 6 февраля затронули десятки тысяч жителей юго-восточных провинций Турции и соседней Сирии. Общее число погибших в обеих странах превысило 34 тыс. человек — это землетрясение стало самым смертоносным в этом регионе за последнее столетие.

Спасатели, вызволяющие из-под бетонных завалов живых младенцев спустя неделю после стихийного бедствия, обрушившегося на регион, мгновенно становятся героями интернета. Люди со всего мира называют это не иначе как «чудом».

TRT приводит несколько историй таких «‎чудесных»‎ спасений.

1. Хамза, семь месяцев. Был спасен в провинции Хатай, одном из наиболее пострадавших регионов Турции после того, как пролежал под обломками более 140 часов с момента первого землетрясения.

2. Двухлетняя девочка Алие Дагли в Хатае провела под завалами почти 133 часа, прежде чем ее достали поисково-спасательные группы и волонтеры AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями). Алие сразу же доставили в машину скорой помощи.

3. В той же провинции Хатай двухмесячный ребенок провел под завалами 128 часов и был спасен группой AFAD. Спасение малыша, который провел под завалами почти пять дней и не получил каких-либо травм, стало потрясающей новостью. Она растрогала многих до слез и согрела сердца надеждой. Сейчас специалисты ведут работы по опознанию ребенка, так как его родители до сих пор не найдены.

4. На этом чудесные новости из Хатая не заканчиваются. 15-месячного Юсуфа Хусейна вытащили живым из-под завалов после 105-го часа землетрясения. Через 20 минут спасатели смогли достать и его 7-летнего брата Мохаммеда Хусейна, он лежал под той же кучей бетонных плит их бывшего трехэтажного дома.

5. Ягыз Улас, которому всего 10 дней от роду, возможно, самый юный выживший после землетрясения. Вместе с матерью он провел под завалами в Хатае 101 час, выдерживая морозную погоду.

6. В Кахраманмараше, эпицентре разрушительного землетрясения, годовалая Раха и ее мать Эла Хамоко сирийского происхождения были спасены после того, как пробыли под обломками 81 час.

7. Пятилетняя Хазал Гюнер была спасена в Хатае спустя 72 часа после землетрясения. На вопрос, хотела ли она пить, когда ее вытащили из-под обломков, она ответила: «Нет, меня еще не обследовали». Вместе с матерью она была доставлена в больницу для медицинского освидетельствования.

Младенцы без родителей

Министерство семьи и социальных служб Турции заявило, что поместило всех детей без сопровождения взрослых в государственные приюты.

Ведомство уточняет, что уже инициировало надлежащие процедуры для устройства несовершеннолетних и детей в подходящие приемные семьи, чтобы обеспечить для них стабильную и безопасную среду.

По данным министерства, на сегодняшний день из-под завалов спасено 263 ребенка. Из них 162 лечатся в различных больницах, а 101 направится в приюты, находящиеся в ведении министерства.