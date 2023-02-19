Специалисты по землетрясениям из ведущих турецких университетов приступили к изучению линий разломов в пострадавших от землетрясения районах на юго-востоке Турции, пишет TRT World.

В четырех разных группах они создают карту разломов на местности, чтобы определить степень ущерба, нанесенного двойными землетрясениями. Ожидается, что подробный отчет будет опубликован в ближайшие дни.

В команду, возглавляемую Стамбульским техническим университетом (ITU), вошли ученые из Университета Мугла Ситки Кочман, Университета Фират, Технического университета Гебзе и Университета Мунзур.

Преподаватель инженерно-геологического факультета ITU профессор Хусну Сердар Акъюз, участвующий в исследовании говорит, что во время полевых работ команда ученых наблюдала очень длинный — до 300 км — разрыв линии разлома.

«Линия разлома Нарлы нарушена, мы изучали и этот участок. Еще один разлом был прорван от Гёльбаши (в Адыямане) на северо-восток. В результате (второго) землетрясения, случившегося в полдень, был прорван разлом Чардак. Разлом, затрагивающий Эльбистан, был нарушен, там работают команды университетов Мунзур и Фират», — добавил профессор.

Эксперт уточнил, что команды университетов Стамбула и Гебзе проводят исследования в районе от Кирихана до Нурдагы, в то время как группа МСЭ сосредоточила свое внимание на регионе от Нурдагы до Гёльбаши. Команды университетов Муглы и ITU работают на линии разлома Эркенек.

Пятиметровые провалы

Профессор Акъюз также отметил, что в регионе нарушены пять различных линий разлома.

Его команда тщательно изучила разлом Нарлы как с земли, так и с воздуха, уточнил эксперт.

«Наше картографирование 15-км разлома, идущего к югу от Пазарджика, выявило его смещение примерно на 2,5 метра. Двигаясь к Гёльбаши от Нурдагы, мы наблюдали постепенное увеличение величины проскальзывания между блоками разлома со сдвигами до пяти метров», — пояснил ученый.

По его оценке, эти сдвиги, вероятно, будут усиливаться по мере дальнейшего продвижения на северо-восток.

«‎‎Мы столкнулись с колоссальным землетрясением. Только представьте, блоки смещены на пять метров влево относительно друг друга. Чтобы измерить количество этих смещений, мы используем дроны для пошагового отслеживания неисправности и измеряем количество в сантиметрах», — добавил эксперт.

Он констатировал: Восточно-Анатолийский разлом был основным, который разорвался во время землетрясения 6 февраля, от него отделились несколько других ответвлений. Один из таких фрагментов — сегмент Аманос, который начинается от Кирихана, продолжается до Нурдагы, а затем поворачивает на восток в сторону Гёльбаши. Сегмент Пазарджик был еще одной областью, вызывающей озабоченность ученых, поскольку здесь не было значительных землетрясений с 1513 года — это означает, что в зоне разлома была накоплена и ожидала высвобождения значительная часть энергии.

«‎Сегмент Нарлы к югу от Пазарджика разорвался вместе с четырьмя другими участками разлома — в результате во время землетрясения было разрушено пять разломов. Это редкое явление в мире, оно демонстрирует значительные масштабы недавнего землетрясения»‎, — отмечает Акъюз.

«‎Самое разрушительное за последнее столетие»‎

Доктор Ченгиз Забчи из ITU поделился в социальных сетях двумя фотографиями, сделанными с земли. Они показывают поверхностный разрыв и боковое распространение.

Поскольку расследование продолжается, команда объяснит, какой из разрывов был первым, в своем окончательном отчете.

Асен Сабунжу, другой ученый, работающий в зоне бедствия, назвал землетрясение «самым разрушительным, наблюдаемым/измеряемым в стране за последнее столетие».

«Это была самая быстрая полевая подготовка в моей карьере. Мы приехали в очень сложный регион. Хотя известно, что разлом произошел именно в этом месте, (мы видим разрушения) сооружений, построенных именно на нем, а не вокруг него», — уточнил профессор.

Несколько других ученых комментируют землетрясения в социальных сетях.

«‎‎Поверхностный разрыв и боковое распространение по время землетрясения 6 февраля магнитудой 7,8 с эпицентром Кахраманмараш. Поверхностный разрыв или боковое распространение — что из этого произошло первым?», — написал в Twitter Ченгиз Забчи.

Крис Миллинер из Калифорнийского технологического института сравнивает два землетрясения, которые потрясли Турцию утром и днем 6 февраля, с тем, что произошло в 2020 году.

«Вдоль одного и того же разлома между ними существует только 55-километровый разрыв. Это было неожиданно? — задается вопросом ученый. — Это трудно определить. Напряжение вдоль Восточно-Анатолийского разлома выросло из-за более раннего толчка магнитудой 6,8. Расчеты динамического и статического напряжения могут помочь определить насколько (оно увеличилось). Это один из вопросов, над ответом на который в ближайшие недели будут работать многие ученые».