Эрхан Аккус, 47-летний шахтер, привык к заведенному порядку — утром он спускается в шахту в защитном шлеме, с фонариком и киркой, а через несколько часов выходит оттуда весь в черной саже. Вряд ли кто-нибудь когда-либо ценил этот тип низкооплачиваемой работы. Но после 6 февраля Аккуса обнимают, подбадривают и чествуют со всех сторон как героя: шахтер одним из первых прибыл в зону землетрясения, чтобы помочь найти выживших под завалами.

Группа из 200 горняков государственных турецких угольных предприятий, куда вошел и Эрхан Аккус, прибыла в Хатай 7 февраля раньше многих других организаций по оказанию помощи. Ему вместе с 74 другими шахтерами было поручено искать выживших под обломками двух сильно поврежденных многоэтажных зданий, известных как Ronesans Rezidans.

Увидев Аккуса, родственники тех, кто оказался в ловушке под обломками, начали кричать: «Шахтеры здесь».

«Мы выкапывали людей руками. У нас даже не было специального оборудования», — признался горняк в беседе с TRT World.

Гонка со временем

Два сильных землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни более 43 тыс. человек. Толчки силой 7,7 и 7,6 балла полностью разрушили многие здания и серьезно повредили тысячи других построек, в том числе жилые комплексы. Многие еще спали, когда в 4:17 утра произошло первое землетрясение.

Работа, за которую взялись Аккус и его друзья, с самого начала оказалась сложной спасательной операцией. Нижние этажи комплекса Ronesans Rezidans обрушились — одно здание накренилось в опасное положение на 45 градусов по отношению к другому. Изнутри доносились крики и стоны людей, оказавшихся в ловушке. Горняки использовали экскаватор, чтобы хоть как-то подпереть эту неустойчивую конструкцию. Им нужно было действовать быстро.

Проводить спасательные операции в обрушившейся конструкции относительно легче, поскольку спасатели могут просверлить потолки, покоящиеся на железобетоне и стальной арматуре. Но заниматься спасением в наклоненном здании означало, что Аккус и его коллеги могли попасть внутрь только через боковую стену, которая могла рухнуть в любой момент, уточняет TRT.

Шахтерам удалось добраться до шахты лифта, похожей на шахтовый туннель, с которым они привыкли работать.

«Мы взломали стену квартиры и вошли в нее. Оттуда мы спасли 8-летнюю девочку и ее маму. Отец уже скончался, но нам удалось вывезти и его тело», — рассказывает горняк.

Аккус и его коллеги-шахтеры, работающие на шахте Сома, расположенной в западной провинции Турции Маниса, ползли вверх по лифтовой шахте, используя деревянные доски в качестве лестницы.

«Нам нужно было работать быстро, потому что накренившееся здание могло вот-вот рухнуть», — пояснил собеседник TRT.

Тем, кто не был в похожей ситуации, трудно представить, с какими трудностями столкнулись горняки, пока прокладывали себе путь, прочесывая обломки зданий дюйм за дюймом.

Ronesans Rezidans до землетрясения считался элитным жилым комплексом на 200 квартир. В нем проживали около 1 тыс. человек, в том числе состоятельные граждане города и чиновники.

Мехмет Яшар Джошкун, подрядчик проекта, который когда-то рекламировал апартаменты как «райское место», был арестован в аэропорту Стамбула при попытке бегства из страны — в то время как шахтеры усердно работали на завалах комплекса, в рваных ботинках и с усталыми глазами.

Горняки продолжали раскопки завалов семь дней, спали по четыре часа и обедали в импровизированном лагере, отмечает TRT. Кроме того, им нужно было самим раздобыть еду, одеяла, стулья и все, что могло помочь им согреться в пронизывающий до костей холод. В первые дни спасательной операции по всему городу не было ни электричества, ни газа, ни регулярного водоснабжения.

Аккус и его друзья также устроили импровизированный туалет, используя одеяла в качестве покрытия и железные прутья для поддержки. Это пригодилось и многим выжившим.

Эрхан Аккус и его коллеги продолжали работать под завалами и ночью благодаря двухпанельным фонарям, установленным венгерской спасательной командой.

Шахтеры смогли продвинуться на 12 метров по зданию, прежде чем им пришлось остановить работы из-за повторных подземных толчков и тлеющего огня в обломках. Все узкие пространства оказались задымлены.

«Дым был такой сильный, что обжег нам носы», — говорит Аккус, проработавший шахтером 10 лет.

По его словам, спустя семь дней, когда ему пришлось завершить спасательную операцию своей команды, пальцы на ногах распухли от постоянного перенапряжения.

Только этой команде удалось спасти более 40 выживших жителей Ronesans Rezidans и вынести десятки тел, подчеркивает TRT. Тем не менее сейчас Эрхан Аккус признается: «Мне до сих пор жаль, что мы не смогли пройти дальше по зданию».