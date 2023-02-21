Турция продолжает восстанавливаться после двойного разрушительного землетрясения, обрушившегося на ее южный регион 6 февраля. Толчки с эпицентром в Кахраманмараше унесли жизни свыше 45 тыс. человек в Турции и соседней Сирии.

В масштабах беспрецедентной катастрофы эмоции, которые испытывают люди в пострадавших регионах, также беспрецедентны. Отчаяние, страдание и горе смешиваются с чувствами надежды, решимости и солидарности. Люди, которые не так давно готовы были перегрызть друг другу глотки из-за политических разногласий, теперь вместе доставляют помощь жертвам землетрясения.

Но есть силы, которые продолжают работать против духа человеческой солидарности. Пока жители пострадавших провинций отчаянно ищут своих родных и близких, оказавшихся под завалами, террористы ОНС 7 февраля атаковали турецких военных в приграничном городе Килис.

ОНС — филиал РПК (признана террористической организацией в США, ЕС и Турции). Террористы ОНС атаковали турецкие силы из реактивной системы залпового огня. Удар был нанесен из Тель-Рифата, города на северо-западе Сирии, который в настоящее время оккупирован боевиками ОНС. Хотя ни один турецкий военнослужащий не погиб, этот инцидент стал еще одним свидетельством того, насколько бесчеловечна ОНС/РПК в своих планах против турецкого государства.

Террористическая группа выбрала самый черный день для нападения на Турцию — день, когда вся страна находилась в состоянии шока после «катастрофы века». Это позволяет заглянуть в психику террористической группировки: она отказывается придерживаться универсальных ценностей человечества и вместо этого использует трагические события, такие как это чудовищное стихийное бедствие, для достижения своих коварных целей.

Подлый характер этой террористической группировки не стал неожиданностью для турок или сирийцев, которые давно страдают от ее деятельности.

Стихийные бедствия такого масштаба вызвали сочувствие у многих людей во всем мире. Трагедия Турции настолько глубока и ошеломляюща, что объединила людей со всего мира для помощи пострадавшим.

Но для террористических групп никакого душераздирающего человеческого опыта недостаточно, чтобы тронуть их сердца — поскольку группировка процветает именно благодаря глубоко укоренившейся практике дегуманизации своих врагов.

Осенью 2022 года РПК устроила теракт на знаменитой стамбульской улице Истикляль, подорвав бомбу и убив невинных и беззащитных пешеходов. Время и место, выбранные для теракта, еще раз доказывают: ей нет дела до человеческих жизней.

Теперь нападение на пострадавшую от землетрясения страну в то время, когда она мобилизовала все свои ресурсы, чтобы спасти как можно больше жизней, — это новое «‎дно»‎ для лидеров РПК. Такое мстительное мышление не знает границ.

Террористическая группа даже саботировала гуманитарную помощь для Турции, собранную в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия — члены и сторонники РПК подожгли грузовики с помощью для пострадавших турецких регионов.

Несмотря на вопиющие свидетельства жестокого и садистского характера РПК, большинство западных СМИ по-прежнему изображают эту террористическую группу в положительном свете.

Закрывая глаза на нападение ОНС/РПК на посты турецкой армии в Килисе в то время, когда Турция оплакивает десятки тысяч жизней, унесенных разрушительными землетрясениями, немецкие СМИ представили турецкую армию как «‎агрессора»‎, назвав действия Анкары «агрессией против курдов» на севере Сирии.

Война и враждебность — неизбежные и уродливые реалии мира, в котором мы живем, но ни один здравомыслящий человек не стал бы воевать во время стихийного бедствия беспрецедентного масштаба. Тем не менее, для террористов ОНС/РПК использование гуманитарных кризисов — часть стратегии террора.

Такое поведение никогда не менялось и не изменится до тех пор, пока их иностранные защитники на Западе не признают в них угрозу моральным и социальным устоям — и не начнут вычищать их из своих обществ.