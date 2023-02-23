Сразу после разрушительных землетрясений 6 февраля Ливия направила в пострадавшие регионы Турции гуманитарную помощь и 105 спасателей и докторов для ликвидации последствий стихийного бедствия. Члены этой миссии — сестры-врачи Атуми и их брат-фельдшер — за две недели непрерывной работы в зоне катастрофы помогли родить троих детей, пишет агентство «‎Анадолу»‎. «Всё это были нормальные роды», — рассказала изданию Карима Атуми, врач и участник ливийской гуманитарной миссии. Ее сестра и коллега Рима Атуми добавляет: «Было и несколько абортов». По данным Минздрава Турции от 18 февраля, на юге страны за две недели после разрушительного землетрясения родилось около 6500 детей. «Каждый рожденный ребенок — это надежда», — заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа во время посещения пострадавшей провинции Хатай. Фельдшер ливийской миссии Мухаммад Атуми помогал своим сестрам-врачам в полевом лагере в Хатае с самого первого дня, как они прибыли в Турцию. Ливия направила своих спасателей и докторов в пострадавшие турецкие регионы 7 февраля, на следующий день после разрушительных толчков, затронувших 11 провинций. В состав ливийской группы вошли сотрудники Центра экстренной медицины и поддержки (EMSC), Ливийского военно-медицинского корпуса, расследователи и поисково-спасательный персонал, уточнил в беседе с «‎Анадолу»‎ представитель миссии д-р Абдул Малек Марсет. В бригаду также вошли четыре профессионально обученные поисковые собаки. Выпускница Университета Триполи Карима Атуми рассказала «‎Анадолу»‎, что команда врачей и их парамедицинский персонал в основном обслуживают женщин и детей. «Мы также проводим УЗИ, хотя иногда люди приходят с простудой и обезвоживанием», — пояснила Атуми по-арабски. Ее брат Мухаммад является сотрудником EMSC с 2018 года. В беседе с «‎Анадолу» он отметил, что ‎также работал в полевых госпиталях во время войны в Ливии, в то время как его сестры были отправлены в Медицинский центр Триполи. «Будь в безопасности и будь сильной, Турция», — сказали брат и сестры Атуми 20 февраля, поднимаясь на борт самолета, который увозил ливийскую команду из аэропорта Аданы назад, в Триполи. В результате землетрясения в Турции погибло свыше 42,3 тыс. человек, тысячи получили ранения. Двойные толчки с эпицентром в Кахраманмараше поразили 10 других провинций, среди них: Хатай, Газиантеп, Адыяман, Малатья, Адана, Диярбакыр, Килис, Османие, Шанлыурфа и Элязыг. В результате разрушительных землетрясений пострадали более 13 млн человек. Землетрясение на юге Турции уже называют «‎катастрофой века»‎. Несколько стран региона, в том числе Сирия и Ливан, также ощутили толчки. Турция объявила тревогу 4-го уровня, обратившись за международной помощью. По данным AFAD, в настоящее время в полевых условиях работают более 249 тыс. сотрудников поисково-спасательных служб со всего мира. Помощь предложили около 100 стран, многие из них отправили в зону бедствия спасательные команды.