Иранские турки, проживающие в иранской провинции Западный Азербайджан, собирают гуманитарные грузы для отправки пострадавшим от землетрясения 6 февраля в Турции, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Как уточняет издание, жители двух сел провинции доставили помощь в Генконсульство Турции в городе Урмия. Турецкая дипмиссия в сообщении в Twitter поблагодарила жителей деревень и сообщила, что помощь будет доставлена в зоны землетрясения как можно скорее.

Помощь, предоставленная иранским народом, ранее была направлена в зоны стихийного бедствия на юге Турции через турецкое посольство в Тегеране и Генконсульство в Тебризе. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 6 февраля выразил «соболезнования и глубокое сочувствие» народам и правительствам Турции и Сирии после разрушительного землетрясения.

По данным посольства Ирана в Анкаре, с 7 февраля ИРИ направила семь самолетов с гуманитарной помощью и два полевых госпиталя в пострадавшие регионы Турции. Тегеран также отправил в зону бедствия шесть поисково-спасательных групп, три группы медицинских экспертов и поисковых собак.

Как сообщает «‎Анадолу», ‎21 февраля знаменитая иранская башня Милад осветилась цветами турецкого и сирийского флагов в знак солидарности с двумя соседними странами, переживающими самое разрушительное землетрясение столетия.

Свыше 42,5 тыс. человек погибли в результате двух сильных землетрясений, которые произошли на юге Турции 6 февраля, сообщило 22 февраля турецкое Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

По оценке ведомства, за землетрясениями, произошедшими в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш, последовало 7184 афтершока. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 затронули еще 10 провинций, среди них: Адана, Адыяман, Диярбакыр, Хатай, Газиантеп, Малатья, Килис, Османие, Элазиг и Шанлыурфа. В результате разрушительных землетрясений пострадало более 13 млн человек.