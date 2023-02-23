Конфликт между Россией и Украиной, начавшийся 24 февраля 2022 года, стал катастрофой и кризисом для всего мира, пишет TRT World. Погибли тысячи мирных жителей, многие города лежат в руинах, миллионы вынуждены искать убежища в других местах.

С каждой стороны убиты или тяжело ранены десятки тысяч военнослужащих. За пределами Украины военные действия подорвали европейскую безопасность, изменили отношения между странами и разрушили тесно переплетенную глобальную экономику.

Вот четыре примера того, как конфликт Москвы и Киева повлиял на мир.

«Конвенциональная война возвращается»

За три месяца до начала российского наступления тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высмеивал предположения о том, что британской армии нужно больше тяжелого вооружения. «Старые концепции ведения крупных танковых сражений на территории Европы подошли к концу», — считал политик.

Теперь же Джонсон, покинувший Даунинг-стрит, призывает Великобританию направить больше боевых танков, чтобы помочь Украине дать отпор российским войскам. Несмотря на роль новых технологий, таких как спутники и беспилотники, этот конфликт XXI века во многом напоминает конфликты прошлого века.

Бои в Донбассе на востоке Украины — это жестокая утомительная война в грязи, окопах, с кровавыми штурмами пехоты, напоминающая Первую мировую войну. Конфликт спровоцировал новую гонку вооружений, которая напоминает некоторым аналитикам подготовку 1930-х ко Второй мировой войне.

Россия мобилизовала сотни тысяч призывников и намерена увеличить численность своих вооруженных сил с 1 до 1,5 млн военнослужащих. США нарастили производство оружия, чтобы заменить боеприпасы, отправленные в Украину. Франция планирует увеличить военные расходы на треть к 2030 году, а ФРГ отказалась от давнего запрета на отправку оружия в зоны конфликта и поставила Киеву ракеты и танки.

До конфликта многие наблюдатели предполагали, что вооруженные силы перейдут к более передовым технологиям и кибервойне, станут меньше полагаться на танки или артиллерию, считает World Патрик Бери, старший преподаватель по безопасности в Университете Бата. Но в Украине оружие и боеприпасы — самое главное оружие, утверждает эксперт.

«По крайней мере, на данный момент мы видим, что в Украине происходит конвенционная или традиционная война — государство против государства», — отметил Бери.

Возрождение НАТО

Многие аналитики придерживались мнения, что президент РФ Владимир Путин, возможно, рассчитывал, что военные действия смогут расколоть Запад и ослабят НАТО. Вместо этого военный союз только укрепился. Созданный для противодействия СССР альянс, похоже, обрел новую цель: Финляндия и Швеция отказались от культивируемой десятилетиями политики неприсоединения и захотели стать членами НАТО в качестве защиты от России. Евросоюз, в состав которого входят 27 стран, ударил по РФ жесткими санкциями и направил Украине миллиарды долларов поддержки.

«ЕС принимает санкции, достаточно серьезные санкции, как и следовало бы. США вернулись в Европу с такой решительностью, о которой мы никогда не думали», — заявил военный аналитик Майкл Кларк, бывший глава аналитического центра Королевского института объединенных вооружений.

Страны-члены НАТО поставил Киеву оружия и техники на миллиарды долларов. Альянс укрепил свой восточный фланг, а ближайшие к Украине и России страны, включая Польшу и страны Балтии, убедили более колеблющихся союзников по НАТО и ЕС действовать решительнее — и потенциально сместили европейский центр силы на восток. Однако в единстве есть и трещины.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против антироссийских санкций и отказался поставлять Украине оружие. Западное единство будет подвергаться все большему и большему давлению, чем дольше будет продолжаться конфликт.

«Россия планирует затяжную войну», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце 2022 года. Но альянс, по его словам, также готов к «долгому пути».

Более тесные связи между Москвой и Пекином

Запад после своей военной акции хотел сделать Россию изгоем. Хотя Москва не совсем лишена друзей, она изолирована от Запада как минимум в течение последнего года. Ее олигархи подвергнуты санкциям, ее предприятия занесены в черный список, а международные бренды исчезли с улиц страны. Москва, со своей стороны, нарастила экономические связи с Китаем, хотя Пекин держится в стороне от боевых действий и пока не поставлял РФ оружие.

США недавно выразили обеспокоенность тем, что позиция КНР по конфликту может измениться. Более того, Россия укрепила военные связи с Северной Кореей и Ираном, который поставляет ей боевые беспилотники. РФ продолжает наращивать влияние в Африке и на Ближнем Востоке благодаря своему экономическому и военному влиянию. Российская ЧВК «‎‎Вагнера» укрепила свои позиции в конфликтах от Донбасса до Сахеля в Северной Африке. В отголоске холодной войны мир разделился на два лагеря, и многие страны, включая Индию, подстраховываются, пытаясь понять, кто же выйдет победителем.

Влияние на экономику

Трейси Герман, профессор конфликтологии и безопасности в Королевском колледже Лондона, полагает, что конфликт углубил раскол между «либеральным миропорядком, возглавляемым США» с одной стороны — Россией и Китаем, восходящей сверхдержавой, с другой. Экономические последствия конфликта ощущаются всюду: от похолодавших без отопления домов Европы до продовольственных рынков в Африке.

Перед началом войны страны ЕС импортировали почти половину природного газа и треть нефти из России. Санкции, наложенные на РФ в ответ на ее действия, привели к шоковому скачку цен на энергоносители в масштабах, невиданных с 1970-х годов. Конфликт привел к нарушению мировой торговли, которая все еще восстанавливалась после пандемии.

Цены на продовольствие резко выросли, поскольку Россия и Украина — основные поставщики пшеницы и подсолнечного масла в мире, а РФ, кроме того, еще и крупнейший производитель удобрений. Но вопрос продовольственной безопасности остается «‎геополитическим футболом»‎.

Россия пытается обвинить Запад в завышении цен, а Украина и ее союзники обвиняют Москву в циничном использовании голода в качестве оружия. Конфликт «действительно высветил хрупкость» взаимосвязанного мира, как и пандемия, поясняет Трейси Герман. По ее мнению, полное экономическое воздействие войны еще предстоит ощутить.

Военные действия также помешали попыткам бороться с климатическим кризисом — это привело к резкому увеличению использования в Европе сильно загрязняющего окружающую среду угля. Тем не менее, стремление ЕС отказаться от российских нефти и газа может ускорить переход к возобновляемым источникам энергии быстрее, чем бесчисленные предупреждения об опасностях глобального потепления.

Международное энергетическое агентство уже заявило, что в ближайшие пять лет мир добавит в энергетический портфель столько же возобновляемой энергии, сколько и за последние 20 лет.