24 февраля исполняется год с тех пор, как российские танки вошли в Украину в рамках того, что Москва называет «специальной военной операцией». И, судя по всему, скорое окончание крупнейшего со времен Второй мировой войны военного конфликта в Европе кажется маловероятным.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин удвоил ставки по Украине и даже выступил с ядерным предостережением, приостановив действие двустороннего Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Слова Путина прозвучали на следующий день после того, как американский лидер Джо Байден совершил необъявленную поездку в Киев, а затем приступил к сплочению своих союзников, выступающих против России, для демонстрации единства Запада.

Поскольку конфликт поделил мир на два лагеря и все больше стран отказываются от своего нейтрального статуса, роль Турции становится все более очевидной — особенно в свете посредничества Анкары в решении острых вопросов, связанных с войной.

Турция была ключевым игроком с самого начала конфликта: страна поддерживает дипломатические отношения и с Москвой, и с Киевом, помогая заключать соглашения между этими двумя государствами — и не только.

Зерновая сделка

Возьмем, к примеру, сделку по вывозу зерновых из региона Черного моря. В течение нескольких недель после начала конфликта мировые цены на продовольствие выросли, многие страны столкнулись с угрозой голода, поскольку Украина и Россия — одни из крупнейших в мире экспортеров пшеницы. Киев в особенности с начала войны испытывал проблемы с доставкой зерна и продовольствия из своих портов.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, позволила транспортировать украинское зерно в другие страны через Черное море и Турецкие проливы. Соглашение, поддержанное ООН, первоначально должно было действовать 120 дней, в ноябре его продлили, и в настоящее время оно все еще в силе.

22 февраля ООН еще раз высоко оценила зерновую сделку, когда Генассамблея ООН созвала специальную сессию для обсуждения войны в Украине.

А недавние сообщения показали, что президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут вскоре вновь провести переговоры для обсуждения зерновой сделки.

Адъюнкт-профессор Института российских и евразийских исследований Уппсальского университета Грегори Саймонс в беседе с TRT World заявил: 2022 год стал «решающим моментом» для Турции, которой «удалось добиться достижений, недоступных ни одной другой стране».

Саймонс добавил: «На примере Украины, ставшей геополитическим "яблоком раздора" между США и Россией, мы видим, что Турция взяла на себя роль честного посредника в конфликте».

Анкара действует как мост между Россией и Украиной, встречаясь с лидерами обеих стран, пытаясь найти дипломатическое решение кризиса.

В сентябре 2022 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил: чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет достичь «справедливого и взаимоприемлемого» решения. Чавушоглу был сопредседателем 12-й министерской встречи групп друзей посредничества ООН на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Турецкий министр и его российский коллега Сергей Лавров обсуждали этот вопрос ранее на двусторонней встрече на полях собрания министров G20 на Бали, Индонезия, в июле 2022 года.

Уравновешивание

Выступая на Всемирном форуме TRT в декабре 2022 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Решительно защищая территориальную целостность Украины, мы одновременно выступили против эскалации напряженности в регионе иррациональной политикой в отношении России».

Президент упомянул, что продолжит общение как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Еще один признак того, что Анкара сохраняет баланс: Турция поставила Украине высокотехнологичные военные беспилотники «Байрактар‎»‎, чтобы Киев мог усилить свою оборону и противостоять российскому наступлению.

Профессор международного права в Университете Едитепе Месут Хакки Джасин высоко оценил роль президента Турции. По мнению эксперта, Эрдоган — «‎единственный лидер, способный вести переговоры как с Путиным, так и с Зеленским, работая над сближением двух сторон».

В русле своей нейтральной позиции Анкара также закрыла свои проливы для военных кораблей как России, так и НАТО в соответствии с Конвенцией Монтрё, регулирующей статус Турецких проливов. Эксперт Джасин отмечает: этим шагом «Турция предотвратила распространение войны из Украины в другие районы, особенно в Черном море».