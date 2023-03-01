Миф 1: прятаться в дверном проеме во время землетрясения

Это очень устаревший совет, пишет TRT World. Во время прошлых землетрясений в неармированных каменных конструкциях и глинобитных домах дверной проем был единственным элементом жилища, устоявшим после стихийного бедствия. Следовательно, это привело к убеждению, что дверные проемы — это самое безопасное место в доме.

Если землетрясение застало вас в помещении, вы хотите укрыться в безопасном месте, не заходите под дверную арку. Дверные проемы не безопаснее любого другого места в доме. Вам будет безопаснее практиковать тактику «пригнись, укройся и выжидай» под крепким или массивным предметом мебели, например письменным или обеденным столом.

Миф 2: мы можем остановить землетрясения

Мы не можем предотвратить землетрясения или остановить их после того, как они начались. Что мы можем сделать, так это смягчить их последствия в максимально возможной степени, построив более безопасные сооружения, приняв превентивные меры и выявив разломы плит, а также земли, склонные к оползням и разжижению во время сильных толчков.

Миф 3: сейсмические разломы открываются достаточно широко, чтобы поглотить людей и здания

Популярное убеждение, в которое многие люди верят и которого боятся, — это то, что во время землетрясения на земле появятся зияющие разломы. И они будут настолько широкими, что в них могут провалиться небоскребы и люди. Однако зияющие разломы существуют только в книгах, фильмах и телешоу.

Во время землетрясения земля перемещается по разлому, а не от него. Если бы разлом мог широко раскрыться, не было бы никакого трения — значит, не было бы и землетрясений. Неглубокие трещины могут образовываться во время оползней, вызванных землетрясением, или других типов провалов грунта. Однако разломы не раскрываются во время землетрясения.

Миф 4: если в первые несколько секунд землетрясение не сильное, нет причин бежать в безопасное место

Начальное сотрясение нельзя считать признаком потенциальной полной силы толчка. Общая рекомендация: в момент, когда вы почувствовали какую-либо тряску, как можно скорее пригнуться и укрыться.

Миф 5: землетрясения случаются, когда стоит жаркая и сухая погода

Принято считать, что при определенных типах погоды землетрясения происходят чаще. Однако корреляции между погодой и подземными толчками нет. Землетрясения начинаются на много миль ниже области, затронутой поверхностной погодой.

В каждом регионе или месте в мире есть история о погоде, связанной с землетрясением, и вызывающий толчки тип погоды — каждый раз разный, но всегда тот, который, по воспоминаниям людей, был во время толчков.

Миф 6: землетрясения большой магнитуды всегда происходят рано утром

Землетрясения могут произойти в любое время суток. Например, землетрясение в Империал-Вэлли в 1940 году произошло в 21:36, а землетрясение в Лома-Приета в 1989 году — в 17:02.

Люди, которые помнят мифы о времени или погоде, как правило, вспоминают землетрясения, которые соответствуют шаблону, и забывают те, которые не соответствуют.

Миф 7: афтершоки менее опасны

По какой-то причине подразумевается, что афтершок — это менее опасное событие. И все же, насколько мы можем понять, афтершок определенной интенсивности или магнитуды ничем не отличается от самостоятельного землетрясения аналогичной интенсивности. Сила тряски и уровень высвобождаемой энергии одинаковы. Кроме того, афтершоки могут быть и более фатальными, чем основные толчки.

Исследователи недавно показали, что любое землетрясение или афтершок имеют статистическую вероятность вызвать более сильное землетрясение. Таким образом, одно землетрясение потенциально может быть афтершоком и форшоком (то есть предваряющим другое, более мощное землетрясение). Это еще больше стирает различия между ними.

Миф 8: вы должны бежать на улицу, если находитесь в помещении во время землетрясения

Если вы находитесь в помещении, оставайтесь на месте, укрывшись под прочной мебелью, пока не прекратится землетрясение. Как только вы убедитесь, что выходить безопасно, вы можете покинуть здание, в котором находитесь. Исследования показывают, что большинство травм, как правило, происходит, когда люди внутри здания передвигаются или пытаются выйти на улицу.

Миф 9: животные могут чувствовать землетрясения до того, как они произойдут

Несмотря на множество отчетов и свидетельств очевидцев за эти годы, невозможно определить — было ли поведение животных реакцией на будущее землетрясение. Хотя замечено, что некоторые звери, например, собаки, могут ощущать или предчувствовать ранние стадии землетрясения раньше, чем люди, пока нет конкретных доказательств, подтверждающих идею о том, что животные могут предсказывать землетрясения.

Миф 10: возможны мегаземлетрясения

Строго говоря, мегаземлетрясения магнитудой 10 и более возможны; однако эксперты сходятся во мнении, что это неправдоподобно. Магнитуда землетрясения связана с длиной разлома, на котором оно произошло. Чем длиннее разлом, тем сильнее землетрясение.

Например, разлом Сан-Андреас имеет длину всего 800 миль, и для возникновения землетрясения магнитудой 10,5 потребуется разрыв разлома, который во много раз превышает длину Сан-Андреас. Известно, что не существует разлома, достаточно длинного, чтобы вызвать землетрясение магнитудой 10,5.

Самое сильное из когда-либо зарегистрированных землетрясений магнитудой 9,5 произошло 22 мая 1960 года в Чили на разломе длиной почти 1 тыс. миль.