В последние дни европейская политика превратилась в своего рода комедийное шоу: мы видим, как лидеры Франции и Германии пытаются решить проблему войны в Украине — которую они очень хотят закончить, — и видим президента Зеленского, которого западные элиты все больше и больше рассматривают как часть проблемы, а не решение.

Недавно немецкий и французский лидеры в разговоре с Зеленским призвали его начать мирные переговоры с Путиным. Его ответ заключался в том, что «договариваться не о чем и в Москве не с кем вести переговоры…».

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в эти дни почти не скрывают, что Зеленский нужен им для начала мирных переговоров с президентом России. Проблема заключается в их собственной оксюморонной логике, которая связана с идеей о том, что они хотят мира. Но в то же время они хотят, чтобы из конфликта вышла более сильная Украина, которую они, когда уляжется пыль, смогут считать своей.

Во многих отношениях военные эксперты сравнивают это с британским нападением на нидерландский Арнем во время Второй мировой войны — тогда солдаты взяли на себя слишком много и слишком много хотели. Голливудский фильм «Мост слишком далеко» показывает, чем закончилась отчаянная авантюра британцев, не сумевших подвинуть немецкие позиции и взять мосты.

Ситуация, описываемая в этом фильме, похожа на то, чего европейские гранды намереваются добиться войной в Украине.

Зеленский всегда был и остается настоящим камнем преткновения, когда дело доходит до начала мирных переговоров. И ничего особо в последнее время не изменилось, за исключением того, что президент США Джо Байден начал паниковать, поскольку стало ясно: вопиюще огромные денежные потоки, которые ранее стекались в Украину, в 2023 году будут урезаны — в основном из-за позиции республиканцев, получивших контроль над Палатой представителей. И в США начинается предвыборная гонка.

Это загоняет Байдена в ловушку: американские рабочие спросят с него, зачем он потратил $100 млрд на страну, которую они не могут даже найти на карте, в то время как усугубляющийся кризис и рост стоимости жизни уносит все больше жертв, выбрасывает на улицы все больше семей и убивает все больше стариков.

Байден и его союзники предупредили Зеленского: время на исходе, последний транш наличных денег должен принести реальные результаты. Они считают, что если президент Украины сможет добиться большего успеха на поле боя, это сослужит ему хорошую службу в переговорах позже. Кошмарный сценарий для Байдена — что президентские выборы 2024 года будут вестись по одному вопросу — Украине — и что это может вернуть к власти Трампа или другого кандидата Республиканской партии. Американцы придерживаются несколько иного взгляда на сроки и на то, что они ожидают от Украины, в отличие от ЕС.

Это, скорее, затяжная пытка для Макрона и Шольца.

Раздраженные такой непокорной реакцией Киева, лидеры Франции и ФРГ предложили Зеленскому стимул, который дает аналитикам и наблюдателям ключ к пониманию того, как Западу удалось втянуть себя‎ в украинский конфликт и как западные санкции на самом деле наказывают граждан ЕС больше, чем россиян.

Шольц и Макрон предложили снабдить Зеленского еще большим количеством оружия, а также предложили заключить Украине «оборонительный пакт» с НАТО, если украинский президент начнет мирные переговоры с Россией. Как Шольц и Макрон могли подумать, что эти стимулы помогут заключить мир с Путиным?

А учитывая позицию Путина сейчас, договориться с Зеленским с этими «поощрениями» или без них — это все равно чудо.

У Украины, даже если мы начнем разделять оптимизм Запада, есть возможность оказать небольшое влияние на обстановку на поле боя, возможно, в конце лета — если обещанные 100 танков прибудут. Но это очень оптимистичная точка зрения, учитывая, что танкисты будут новичками, а «линия фронта» в 2 тыс. км между российскими и украинскими войсками слишком велика, чтобы эти танки могли оказать какое-либо реальное влияние.

Правда в раскрученной истории с танками заключается в том, что они будут использоваться только в оборонительных целях. И то, если они вообще прибудут: ряд аналитиков крайне скептически относятся к тому, что Байден вообще отправит 30 обещанных M1 Abrams. Многие считают, что это просто еще одна дымовая завеса, созданная американским президентом, который знает: эта партия военной помощи США, вероятно, последняя.

Учитывая это, Кремль, несомненно, воспользуется возможностью начать наступление весной, когда с конвейеров сойдут новые танки. Ключевой факт о танках: на Западе наблюдается их дефицит и растянутые сроки поставок. В России — нет, так как она производит около 200 штук в год. И теперь, когда Китай и Иран оказывают ей все большую помощь, закупая российские энергоносители, избавляясь от доллара и, если верить сообщениям, предоставляя РФ военную технику в дополнение к уже имеющемуся российскому арсеналу — неудивительно, почему среди лидеров США и ЕС царит паника.

Макрон и Шольц ждут, кто первым на европейском континенте опустит руки. Этой страной наверняка станет Великобритания: премьер-министру Риши Сунаку придется сократить расходы на Украину до того, как наступит следующая зима — то есть до ноября. Примерно в то же время западные лидеры, вероятно, изо всех сил попытаются объяснить избирателям, почему бедняки получат по шее еще больше, поскольку танковый план будет иметь неприятные последствия. Особенно когда Россия продемонстрирует свои роботизированные мини-танки «истребитель танков», которые уже прибывают в Донбасс.

А что с танками Leopard II и Challenger? Кто их купит после этой пиар-катастрофы? Больше денег и рабочих мест потеряно на Западе. Мирный план Макрона-Шольца определенно нуждается в переосмыслении.

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