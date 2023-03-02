Свыше 1,9 млн человек в пострадавших от землетрясения районах юга Турции размещены в палатках, контейнерных домах, а также в общежитиях Министерства молодежи и спорта и в объектах министерства образования.

Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление Турецкого правления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). По данным ведомства, в зоне бедствия развернули 356,4 тыс. палаток и 8,5 тыс. контейнерных домов, чтобы удовлетворить потребности в жилье граждан в 11 провинциях, которые пострадали от землетрясений 6 февраля.

AFAD отмечает: палаточные городки были созданы в 332 точках. Больше всего палаток развернуты в провинции Хатай — там установили 97,2 тыс. палаток. В Кахраманмараше, где располагался эпицентр первых разрушительных толчков, — 77,1 тыс. палаток. Еще 49,7 тыс. — в Газиантепе и почти столько же в Адыямане. В других провинциях также развернули палаточные городки. Кроме того, в 162 различных точках провинций планируется установить в общей сложности 103, 6 тыс. контейнерных дома.

На сегодняшний день завершена установка 8530 контейнеров, подчеркивает «‎Анадолу»‎. В зону бедствия было совершено почти 14 тыс. вылетов бортов с гуманитарной помощью, для операций задействовали 78 самолетов и 116 вертолетов.

Эвакуация из зоны бедствия продолжается при координации AFAD

При этом, по данным AFAD, общее количество людей, эвакуированных Главным командованием жандармерии, а также эвакуировавшихся самостоятельно превысило 1,97 млн человек.

В регионе развернуты 370 полевых кухонь, 86 автомобилей общественного питания и 47 мобильных печей. Их доставили Турецкий Красный Полумесяц, AFAD, Минобороны Турции, Главное командование жандармерии и неправительственные организации, уточняет «‎Анадолу»‎. В зоне бедствия выдано 90,3 млн горячих обедов, 14, 8 млн ланчбоксов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 февраля пообещал восстановить южный регион страны после мощных землетрясений. «С завершением работ по удалению завалов мы начинаем реконструкцию и возрождение нашего региона», — заявил Эрдоган на брифинге для прессы в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш, эпицентре мощных землетрясений 6 февраля. «‎В течение нескольких месяцев мы начнем строительство 309 тыс. домов, в том числе деревенских домов, во всей зоне землетрясения‎»‎, — добавил он.

Землетрясения силой 7,7 и 7,6 баллов 6 февраля затронули 11 провинций, среди них Адана, Адыяман, Диярбакыр, Элязыг, Хатай, Газиантеп, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа. В зоне бедствия более 13 млн человек.

Пересмотр жилищной политики во всей Турции

Эксперты обследовали 1,5 млн зданий в зоне землетрясения для оценки ущерба, заявил 28 февраля турецкий министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум.

По его словам, 582 тыс. самостоятельных секций и 202 тыс. строений будут немедленно снесены, поскольку признаны сильно поврежденными. Министр также заявил о пересмотре жилищной политики не только в зоне землетрясения, но и в других крупных городах Турции, в частности, в Стамбуле. «‎‎Мы переместим 1,5 млн рискованных жилых домов в Стамбуле в две резервные зоны, которые мы определили как на анатолийской, так и на европейской сторонах (города)», — цитирует министра агентство «‎Анадолу»‎.