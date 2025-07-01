Группа хакеров под псевдонимом «Robert», связанная, по данным Минюста США, с иранской Революционной гвардией (КСИР), заявила о готовности обнародовать или продать около 100 гигабайт писем и данных, якобы полученных со взломанных аккаунтов ключевых союзников Дональда Трампа. В списке фигурируют глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, юрист Линдси Хэллиган, политический советник Роджер Стоун и актриса Сторми Дэниелс.

По словам хакеров, часть материалов была слита журналистам еще в преддверии выборов 2024 года. Тогда в публичное пространство попали письма, связанные с финансовыми договоренностями штаба Трампа, внутренними коммуникациями по другим кандидатам от Республиканской партии, а также обсуждениями юридических споров с Дэниелс. Однако, несмотря на охват в СМИ, утечка не повлияла на исход выборов, которые Трамп выиграл.

После его победы группа заявила, что прекращает активность, но в июне 2025 года — на фоне воздушного конфликта между США, Израилем и Ираном — вновь активизировалась. В беседе с Reuters хакеры подтвердили, что собираются «организовать продажу» украденных писем и предложили изданию «осветить ситуацию».

Американские власти осудили действия хакеров. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что все причастные к угрозам национальной безопасности будут привлечены к ответственности. Агентство кибербезопасности CISA назвало действия группы «спланированной клеветнической кампанией», направленной против Трампа и его окружения. Представители Хэллиган, Стоуна и Дэниелс от комментариев отказались. Иран традиционно отрицает причастность к кибершпионажу.